"În PNL sunt mulţi oameni de valoare care au fost uitaţi de conducerea naţională"

Cati ?

Delirezi Orbane ! Numarul de membri este de zece ori mai mic ... Si in legatura cu liberalii ,,de valoare'' , trebuie spus ca sunt ori aceia din puscarie , precum Relu Fenechiu si alte mii de sacali si hiene , ori aceia cu dosare grele si pe cale sa ajunga la ocna . Sigur , mai sunt si valorosi , bagati si nebagati in seama , cum spui matale , Busoi , Gorghiu , Turcan , Zamfir , Antonescu , Quintus , Andreea Paul Wass - impreuna cu basistii de frunte , care au taiat salarii si pensii si au furat de-au rupt in anii din urma ... Cu valorosii astia insa , nu va mai ajunge la guvernare PNL-ul , in vecii vecilor ! Sunteti din ce in ce mai singuri , din ce in ce mai putini ! In judete , mai trec pe la partid doar cei abonati in trecut , ori la deconcentrate , ori la contracte cu statul , prin guzganii penelisti ... Acum , PSD-ul a luat totul ! Sau , ma rog , aproape totul ... Ca , in intelepciunea voastra balcanica si mioritica , de ani buni , adica de multi ani , v-ati asociat , pesedisti si penelisti si pedelisti , in firme mici si chiar mari , care lucreaza si acum la greu cu statul , luand contracte cu nemiluita . Trist este faptul ca vreti sa pozati in opozitie si nu va prinde deloc . Oamenii va cunosc si va resping . Tiptil , tiptil , sau hodoronc-tronc , PNL-ul se duce la tomberon ! Nu mai are nicio scapare ...