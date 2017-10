În pixul lor stă bunăstarea a mii de oameni. Cine sunt primăriţele care conduc cu mână de fier

În pixul lor stă bunăstarea a mii de oameni. Cine sunt primărițele care conduc cu mână de fier

Fostul premier britanic Margaret Thatcher spunea că „dacă vrei ca ceva să fie spus, cere-i unui bărbat acest lucru și-l va spune, dacă vrei ca un lucru să fie făcut, cere-i unei femei și lucrul va fi făcut”.Cam așa stau lucrurile și în administrație sau politică, însă, din păcate, mult prea puține femei au curajul de a accede spre o asemenea carieră. În ceea ce privește sectorul administrativ, în momentul de față, din cele 70 de primării din județul Constanța doar patru sunt conduse de femei. Iar toate au fost nevoite să lupte pentru obținerea fotoliului de primar cu bărbați. Chiar și așa, după ce au fost alese în funcții, ele au avut de tras ponoasele celor care pierduseră posturile. Mai mult, au trebuit să demonstreze că oamenii nu au avut încredere în ele degeaba și au investit timp prețios pentru a obține fondurile necesare realizării unor proiecte importante pentru comunitate cum ar fi rețele de apă, asfaltări, introducerea iluminatului public sau construirea unor parcuri, școli și grădinițe sau case de cultură. Dar pentru a ajunge la aceste reușite au fost nevoite să se împartă între familie și primărie și recunosc că nimic nu este ușor, dar dovada lucrurilor bine făcute le umple inima de bucurie și le dă speranțe de viitor.Veterana administrației publice locale din județul Constanța este primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, care se află în exercitarea celui de-al patrulea mandat. Este o luptătoare înfocată a drepturilor femeilor, motiv pentru care social-democratele din județul Constanța au ales-o și președinte al Organizației Județene a Femeilor din PSD. În plus, funcția de primar a devenit pentru ea o adevărată profesie și nu ar renunța pentru nimic la oamenii comunei care i-au dat localitatea pe mână. Iar acest lucru s-a văzut chiar la începutul anului 2000, atunci când câștigase un mandat de deputat, dar a renunțat la el în favoarea primăriei.Și comuna Grădina are la cârmă tot o social-democrată. Gabriela Iacobici se află la al doilea mandat și spune că încă mai are multe de făcut pentru locuitorii pe care-i iubește foarte mult, motiv pentru care și-a anunțat candidatura pentru al treilea mandat. În plus, simte că are o responsabilitate aparte față de locuitorii comunei fiind o fiică autentică a comunei Grădina. În consecință, îi tratează cu atenție maximă atât pe bătrâni, tineri sau copii și caută pentru fiecare câte o cale de rezolvare.În urmă cu mai mulți ani, liberala Ancuța Belu a fost consilier local la Mihail Kogălniceanu. În momentul în care a observat că lucrurile nu se mișcă mai deloc în localitate, în 2012, a decis să ia „taurul de coarne” și a intrat în cursa pentru Primăria Mihail Kogălniceanu. A fost o luptă grea purtată cu fostul primar, care nici după ce a câștigat nu a reușit să se obișnuiască cu gândul că a pierdut în fața unei femei. Șicanele, bârfele și toate răutățile venite din partea adversă nu au demoralizat-o pe Ancuța Belu, ci din contră, i-au dat putere să meargă mai departe. Lucrurile realizate încă din primul an de mandat se văd cu ochiul liber, iar ambiția o face să continue pentru câștigarea celui de-al doilea mandat.Tot la primul mandat se află și primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia, de la UNPR. Fire sensibilă, dar în același timp, o persoană fermă, șefa administrației a schimbat fața comunei încă din primii doi ani de mandat. Până la alegerea ei în anul 2012 în fruntea administrației din Saraiu, bălăriile erau la tot pasul, iar primul gând care îți trecea prin minte era că trebuie să pleci cât mai repede de-acolo. Acum, localitatea este curată, cu străzi asfaltate, grădini cu verdeață și flori, școală refăcută și grădiniță modernă. În plus, a promovat cât i-a stat în putere „Familia Saraiu”, familie pe care spune că o iubește nespus de mult, motiv pentru care este decisă să mai candideze pentru încă un mandat la alegerile din vară.