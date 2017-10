În Europa, cu casa-n spate

În România lui 2008, la mai bine de un an de când am intrat oficial în Uniunea Europeană, problema unui acoperiș deasupra capului este din ce în ce mai apăsătoare. Orașele Techirghiol și Eforie s-au remarcat în ultimii ani și prin numărul mare de imobile retrocedate care a dus chiar la evacuări în masă, la un moment dat. Sute de familii au ajuns în stradă sau s-au adăpostit pe la rude, prieteni, prin fostele CAP-uri în timp ce alții, mai norocoși, au căzut la învoială cu proprietarii care i-au mai păsuit câțiva ani până să își ridice un bordei. Despre cele 89 de familii din Techirghiol care s-au confruntat cu drama evacuării din case în care au locuit zeci de ani, primarul Gheorghe Zamani a declarat că, mare parte dintre ei s-au mutat inițial, forțați de împrejurări, în fos-tele clădiri ale CAP-ului din oraș. Primarul a ținut însă să menționeze că „Nu toți dintre cei vizați pentru evacuarea din imobilele naționalizate au avut același termen. Unii chiar au avut parte de înțelegere din partea foștilor proprietari, acum proprietari de drept, și au putut să mai rămână în case încă aproape trei ani de la expirarea datei de evacuare”. În ceea ce privește condițiile în care încă locuiesc unele dintre familiile evacuate în clădirile fostului CAP din Techirgiol, Zamani a precizat că acestea nu sunt deloc dintre cele mai bune. După ce administrația publică locală peticise cât de cât acoperișul și renovase încăperile astfel încât să devină locuibile, „oamenii au parte acum de condiții pe care le numim de subzistență. Ei au apă de la o cișmea și curent electric, dar…stilul lor de viață e departe de a fi fabulos. E tot ce am putut oferi, deocamdată, pentru ei”, a declarat edilul. Referitor la cele mai disperate cazuri din oraș, și anume familiile evacuate din Silistra, o fundătură de la periferia Techirghiolului, Zamani a afirmat că acestea au fost, și ele, mutate tot în clădirile CAP-ului. Primarul nu a putut, totuși, să indice o cifră exactă a numărului celor care își duc cu greu traiul, de azi pe mâine, în aceste clădiri. Speranțele oamenilor se agață de ANL Speranțele celor mai mulți dintre tinerii din Techirghiol sunt legate de Agenția Națională de locuințe, de un eventual proiect care, dacă ar primi aprobarea, ar reprezenta pentru unii dintre ei șansa la un nou cămin, o casă pe care ori nu au avut-o niciodată, ori au avut-o și au pierdut-o. În sensul acesta, Zamani a menționat că administrația locală lucrează, în prezent, la elaborarea a trei proiecte care urmează, în cazul în care vor fi aprobate, să se desfășoare în colaborare cu ANL. Totodată, primarul orașului Techirghiol a precizat că, pentru tinerii căsătoriți din localitate, administrația publică locală are în vedere un bloc ANL cu 24 de apartamente, cererea fiind însă cu mult mai mare. Zamani a mai adăugat că, în zona centrală a orașului, se plănuiește și construirea unui bloc ANL de locuințe în sistem de credit ipotecar, pentru care administrația intenționează să acceseze și fonduri euro-pene pentru a putea face față cheltuielilor. O treime din locuitorii din Eforie, evacuați Nici în Eforie situația foștilor locuitori ai caselor naționalizate nu este una de invidiat. Oameni disperați care și-au pierdut casele așteaptă acum ca speranțele lor să se concretizeze. Situația este însă cu atât mai gravă cu cât nu mai puțin de 35% din locuitorii din Eforie se confruntă cu această problemă. De remarcat este, de asemenea, faptul că vorbim despre un oraș cu o populație de aproximativ 9.500 de oameni. Dintre cei care au fost evacuați din imobilele în care au trăit chiar și zeci de ani, unii au beneficiat, de la primăria Eforie, de terenuri în suprafață de până la 300 de metri pătrați. Potrivit declarațiilor primarul Ovidiu Brăiloiu, aproximativ 80 de familii au beneficiat de aceste terenuri. În ceea ce privește complexul hotelier „Dunărea”, care avea 600 de spații de locuit și pe care primăria Eforie intenționa să-l achiziționeze tocmai pentru locuitorii evacuați, tranzacția cu administrația locală nu a mai fost posibilă, proprietarii imobilului decizând să îl scoată pe piața liberă. Pentru luna aprilie, primăria din Eforie promite aproximativ 140 de apartamente pentru cazuri sociale, respectiv pentru familiile evacuate. Este vorba despre locuințe ANL, situate în Eforie Sud, lângă stadion. Proiectul pentru ridicarea unor locuințe ANL este mai vechi la Eforie, dar faptul că se concretizează abia acum este pus de către primar pe seama unor motive politice. „Ceea ce a întârziat atât de mult rezolvarea problemelor acestor oameni este amânarea, blocarea proiectului cu ANL timp de aproape trei ani de zile din motive pe care eu le consider politice”, susține Brăiloiu.