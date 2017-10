Gabriel Oprea:

„În decembrie, va fi lansată Uniunea Social Progresistă“

Președintele UNPR, Gabriel Oprea, a menționat că, în luna decembrie, va fi lansată Uniunea Social Progresistă, adăugând că mai multe formațiuni politice, sindicate, asociații se vor alătura proiectului progresiștilor. Declarația a fost făcută în cadrul Reuniunii regionale a Organizațiilor UNPR din Regiunea de dezvoltare VI Nord-Vest, la care Oprea a participat alături de ceilalți doi președinți ai partidului, Marian Sârbu și Cristian Diaconescu.„Suntem din ce în ce mai mulți pentru un singur obiectiv strategic - România. Am plecat de la zero într-un efort hotărât de a nu lăsa România să se prăbușească. Am hotărât că dacă sprijinim Guvernul sprijinim România. Și acest lucru l-am făcut. România a avut șansa că a avut un președinte patriot, Traian Băsescu, un bărbat de stat care dincolo de orice calcul politic, dincolo de populism, a sprijinit România. Când a mai fost lăudată România de forurile internaționale? Avem cea mai mare creștere economică din Europa, suntem pe locul doi în ceea ce privește interesul pentru investiții. Țări mult mai puternice astăzi reduc salariile. Motoarele Europei iau măsuri de austeritate fără precedent. În România, este stabilitate și creștere economică”, a spus Gabriel Oprea, care a adăugat că măsurile respective au fost eficiente și au condus la stabilitate economică.Oprea a mai spus că peste 300.000 de oameni s-au înscris în UNPR și peste 250 de primari vor candida pe listele progresiștilor la alegerile locale din 2012.„Avem cei mai buni primari și cei mai buni miniștri - Marian Sârbu și Cristian Diaconescu. Primarii vin la UNPR pentru că avem proiecte serioase și pentru că ne ținem de cuvânt. UNPR nu se va dizolva și sunt convins că actuala coaliție va câștiga alegerile din 2012. Dacă cei mai buni dintre oamenii noștri vor fi pe liste, UNPR va fi unul dintre cele mai importante partide. Singurii noștri stăpâni sunt românii și România”, a conchis președintele progresiștilor, Gabriel Oprea.