"În ciuda multor zvonuri lansate de unii membri ai comunităţii, uniunea există în continuare"

3

Penal

Este vorba despre omul care tine cu dintii de functie in mod abuziv, care nu respecta statutul uniunii, ameninta si bate tatarii cu "gorile" platite, care minte si umbla cu fete tinere desi sotia i-a fost fidela si rabdatoare... despre cel care este un interlop scolit in Parlamentul Romaniei sub aripa lui Vadim.... care poate sa prosteasca un ziarist si cativa naivi, dar nu pe cei educati si cu discenamant. E vorba de un om care face ilegalitati pentru care o sa raspunda in fata autoritatilor, nu despre Uniune.