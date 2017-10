„În cinci minute, le justific până la ultimul bănuţ“

Senatorul Puiu Hașotti, despre investigația ANI:

„În cinci minute, le justific până la ultimul bănuț“

Agenția Națională de Integritate (ANI) i-a stricat vacanța parlamentară senatorului PNL Puiu Hașotti, deși acesta susține că nu a fost anunțat oficial că ar fi cercetat. Potrivit unor surse din interiorul ANI, parlamentarul constănțean Puiu Hașotti are dosar de cercetare a averii pe motiv că ar avea venituri prea mici pentru conturile de zeci de mii de euro și sute de mii de lei care se regăsesc menționate în declarația de avere care a fost depusă la Parlamentul României. Aceleași surse au precizat că discrepanțele dintre averea făcută publică și sursele oficiale de venit au fost semnalate inspectorilor de la Agenția Națională de Integritate în luna iulie, motiv pentru care cercetarea propriu-zisă este de-abia la început și nu a fost făcută încă publică în mod oficial. Concret, în cazul senatorului Puiu Hașotti, Agenția Națională de Integritate a fost sesizată în legătură cu două con-turi bancare, deschise în ultimii trei ani, cumulând aproximativ 70.000 de euro și 300.000 de lei, deși veniturile familiei senatoriale constau doar din salariul și indemnizația lui Hașotti, respectiv al soției sale, care este bibliotecară.„Nu am fost anunțat de niciun reprezen-tant al acestei instituții că aș fi cercetat. Am aflat de la ziariști. Aștept să fiu anunțat de cei de la ANI și, apoi, am să solicit eu să dau explicații cât mai repede de unde am economiile trecute în declarația de avere. După cum se știe, nu am copii, iar banii aceia i-am adunat o viață întreagă”, a declarat Puiu Hașotti.El a mai precizat că banii au fost strânși deoarece a muncit, a avut burse în SUA, a vândut o casă și mai are o alta închiriată de unde obține venituri bune. „De-abia aștept să mă cheme la ANI pentru treaba asta. Pot să spun că, în cinci minute, le pot justifica până la ulti-mul bănuț”, a mai precizat parlamentarul. Ultima declarație de avere pe care senatorul Puiu Hașotti a depus-o la Parlamentul României este datată 11 mai 2011. Potrivit declarațiilor sale, deține, împreună cu soția, o casă de locuit cu o suprafață de 126 mp și o altă casă de 120 mp, ambele fiind situate în Constanța. Prima a fost construită de familia Hașotti, în timp ce a doua a fost obținută prin moștenire. În ceea ce privește conturile bancare, Puiu Hașotti declară că deține un depozit de 294.000 de lei, la BCR Constanța, cont deschis în anul 2007, un card pe care are 4.500 de euro, la BRD București, încă din anul 2004, un alt depozit de 67.500 de euro, deschis în anul 2009, la BRD Constanța, și un card de 3.000 de euro deschis la BCR Constanța, în anul 2010. În aceeași declarație de avere, Hașotti declară și veniturile din ultimul an fiscal, respectiv 2010. Astfel, el a obținut în calitate de senator o indemnizație de 56.414 lei. Totodată, în calitate de conferențiar la Universitatea „Ovidius”, a luat 5.200 de lei, iar soția sa, Georgeta Hașotti, care este bibliotecară la Muzeul de Istorie Națională Constanța, a obținut 24.400 de lei. Tot la capitolul venituri obținute în anul 2010, Puiu Hașotti declară că a mai încasat o chirie de 10.200 de euro pentru o locuință pe care a moștenit-o soția sa.