În ce colegiu votăm şi cu cine?

În ce colegiu votăm și cu cine?

Ziarul „Cuget Liber” vă va prezenta structura fiecărui colegiu la Senat și Camera Deputaților. În acest fel, cetățenii cu drept de vot vor afla cu exactitate candidații care intră în competiția electorală în colegiul din care fac parte.După ce, ieri, a fost prezentată structura Colegiului 1 Senat, astăzi, o vom prezenta pe cea a Colegiului 2 Senat. Considerat cel mai mare colegiu din județ, Colegiul 2 Senat cuprinde Colegiile 3, 4 și 5 arondate Camerei Deputaților.Astfel, fac parte din Colegiul uninominal nr. 3 cei care locuiesc în orașele Băneasa și Cernavodă, comunele Adamclisi, Aliman, Chirnogeni, Ciocârlia, Cobadin, Deleni, Dobromir, Independența, Ion Corvin, Lipnița, Mircea Vodă, Oltina, Ostrov, Peștera, Rasova, Saligny.Din Colegiul uninominal nr. 4 fac parte cei care locuiesc în orașele Murfatlar, Negru Vodă, Ovidiu și comunele Albești, Amzacea, Bărăganu, Castelu, Cerchezu, Comana, Dumbrăveni, Mereni și Poarta Albă.Colegiul uninominal nr. 5 este arondat celor care locuiesc în municipiul Mangalia, inclusiv stațiunile climatice Cap Aurora, Jupiter, Neptun, Olimp, Saturn și Venus. Totodată, în Colegiul 5 sunt incluse comunele 23 August, Costinești, Limanu, Pecineaga și Tuzla.Așadar, cei care locuiesc în Colegiul 2 Senat vor avea de ales ca senator dintre următorii candidați: Nicolae Moga (USL), Tănase Barde (ARD), Marian Vasiliev (PP-DD) și Mezei Arvacska (UDMR).La Camera Deputaților, în Colegiul 3 candidează pentru funcția de deputat următorii: Cristina Dumitrache (USL), Răzvan Condurățeanu (PP-DD), Tudor Șerban (ARD), Ștefan Ciprian Dumbravă (PER), Sprecz Tamas (UDMR) și Cristina Motrogan (PRM).La Camera Deputaților, în Colegiul 4 candidează: Radu Babuș (USL), Dumitru Bocai (PP-DD), Constantin Chirilă (ARD), Mihai Dumitru Bunea (PER), Iliaz Sefcadin (UDMR) și Gheorghe Clenciu (PRM).La Camera Deputaților, în Colegiul 5 candidează: Victor Manea (USL), Emanuela Gavrilă (PP-DD), Zanfir Iorguș (ARD), Alexandru Orezeanu (PER), Jakab Ughy Istvan (UDMR) și Marius Ciobanu (PRM).