„În bugetul alocat MAI am bani pentru siguranţa cetăţeanului până prin iunie-iulie”

„În bugetul alocat MAI am bani pentru siguranța cetățeanului până prin iunie-iulie”

Ministrula declarat, într-o conferință de presă care a avut loc la MAI, că în bugetul alocat instituției se găsesc bani "pentru siguranța cetățeanului până prin iunie-iulie", dar nu sunt bani pentru uniformele din acest an, pentru reparația unor sedii de poliție care "nu au căldură, nu au apă caldă, nu au ferestre", el manifestându-și convingerea că la rectificare va primi suma de care ministerul are nevoie."Eu vă asigur că sunt și se vor găsi acești bani. Vom vedea. Există alte priorități. Rectificarea bugetului va reorienta prioritățile și, așa cum am spus, Ministerul Afacerilor Interne este unul din pilonii statului român. La MAI nu se poate să nu dai, să nu asiguri siguranța cetățeanului. Mai bine pleci decât să n-o asiguri. Am bani pentru tot. Am bani pentru siguranța cetățeanului până prin iunie, iulie. Am bani pentru uniformele restante din anul 2012. Nu am bani pentru uniformele din 2013. Dar sunt convins că Guvernul va găsi ceva și pentru oamenii pe care-i alergăm nopțile peste tot, le mai dăm, nu știu, jumate din suma de anul acesta. Nu prea am bani de investiții. E un mod generic de a mă exprima. De fapt, n-am bani să repar o serie de sedii care nu au căldură, nu au apă caldă, nu au ferestre, vai de capul lor! De la Poliția Capitalei până la cel din urmă", a afirmat Stroe.