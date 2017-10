„În 10 zile, vom depune documentele pentru înfiinţarea Partidului Mişcarea Populară”

1

...la placinte, inainte!

..interesanta cursa/lupta politica la noi! ...apar mereu partide, grupuri, pleaca, vin, se regrupeaza unii, altii....dupa zbuciumul acesta societatea romaneasca ar trebui sa fie multumita de prestatia oamenilor politici! Realitatea este tocmai invers! -Ne-am saturat pana peste cap de politicienii nostri! Aud ca se doreste aducerea unor administratori din tarile membre UE! Foarte bine! ...asa si trebuie! Pe ai nostri ii trimitem la arat si sapat, asa cum se facea acum 2000 mii de ani! ....si sa administreze Tara strainii! De fapt au si inceput sa faca asta dupa '89! Efectele se simt din plin! Noi saracim, ei se imbogatesc! Revenind la politrucii nostri, constatam ca nu le mai ajunge plapuma. Doctrine nu exista, orientari politice nici vorba! Fiecare isi croieste partidul dupa marimea buzunarelor!....ca sa nu imi spuna mie cei care se agita acum ca vor sa faca un partid, si cu ce titulatura, Doamne!, ca nu mai pot de Popor!...haideti sa fim seriosi!...in politica noastra lupta se da pentru supremație si asta le asigura apropierea de ....Masa Mare! ...pe romaneste, lupta este pentru ciolan!...disperarea, saracia, invidia, lacomia, cruzimea ii face pe unii sa lase la o parte valorile morale umane si sa intre in politica: partid, gasca, afaceri, minciuni, hotii...Acestea sunt resorturile care ii mana pe unii sa intre in politica si sa faca partide. Deocamdata, de mai bine de jumatate de secol, Romania nu a avut nici un partid care sa se identifice cu interesele poporului. PCR-ul a fost o iluzie ieftina in care au crezut multi, dar s-au inselat, iar cele de dupa Revolutie au devenit, ca forme de organizare, niste pcr-uri mai mici! Noi, alegatorii credeam ca in politica si in democratie, treptat se merge catre restructurarea spectrului politic, adica cu cat trece mai mult de inceputurile democratiei, cu atat numarul partidelor se micsoreaza si se ajunge la 2-3-4 cel mult....la noi, de cativa ani vedem ca tot apar miscari politice, semn ca nu a trecut inca suficient timp de la Revolutie, ca politicienii nostri nu sunt copti la minte...si fiecare, cum nu-i convine ceva...se supara si isi face partid!...ca joaca copiilor in praf, la coltul strazii....Ne-am inselat! Inseamna ca mai avem mult pana la maturitatea politica!...o jumatate de secol, un secol...cine stie?