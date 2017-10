"Impozitarea angajaţilor part-time este discriminatorie"

Raluca Turcan, de la PNL:

"Impozitarea angajaților part-time este discriminatorie"

Prim-vicepreședintele Partidului Național Liberal (PNL), deputatul Raluca Turcan, a precizat, ieri, că nu este de acord cu impozitarea angajaților care lucrează cu normă redusă.„Impozitarea discriminatorie a celor 369.000 de persoane care lucrează cu normă redusă este o măsură disperată de a aduce mai mulți bani la buget. Guvernul Dragnea 2 obligă angajatorii să achite contribuții sociale la valoarea salariului minim, chiar dacă angajatul lucrează mai puțin de opt ore și câștigă sub 1.450 lei. Din nefericire, acest impozit va lovi în angajații și angajatorii cinstiți, care au înregistrat contractele de muncă și plătesc taxe și impozite. În plus, cei care mai aveau o mică sursă de venit vor fi forțați fie să renunțe la locul de muncă, fie să lucreze la negru”, a spus liberala Raluca Turcan.Ea a menționat că Guvernul nu a avut susținerea Consiliului Economic și Social pentru această ordonanță. În plus, liberala mai atrage atenția că modificarea Codului fiscal prin Ordonanță încalcă dispozițiile art. 4 din Codul fiscal care prevăd că prezentul cod se modifică și se completează prin lege, care intră în vigoare în termen de minimum șase luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României.