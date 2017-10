„Important este să câştige constănţenii. Partidul meu este Constanţa“

Maria Stavrositu:

„Important este să câștige constănțenii. Partidul meu este Constanța“

- Final de campanie elec-torală. Cum a fost?- Bine. Sunt mulțumită de întâlnirile mele cu oamenii. Campania electorală este și moment de bilanț și moment pentru un nou început. În ambele privințe, simt că am aprecierea oamenilor. Rămâne gustul amar că nu am avut contracandidați la nivelul alegătorilor din colegiul meu. Alegătorii au venit la întâlnirile cu mine, mi-au pus întrebări, mi-au spus ce părere au despre proiectele mele. I-am văzut interesați, inteligenți, vii. Au aplaudat ce am făcut pentru ei și m-au criticat pentru ceea ce am făcut mai puțin bine. Contracandidații mei, însă, nu au răspuns invitației mele de a participa la două dezbateri publice între noi pentru a discuta problemele Constanței și ale țării. Încă o dată am înțeles că locuitorii colegiului senatorial 4 din Constanța sunt superiori contracandidaților mei, atât în privința spiritului civic, cât și a curajului și onestității. Constănțenii adevărați nu se ascund în spatele partidelor. De-aia au ajuns oamenii pe străzi să spună „USL și ARD aceeași mizerie”. Eu știu că nu e așa. Știu că și în PDL și în USL sunt militanți de bună calitate. Din păcate, cel puțin în colegiul meu, nu au candidat cei mai buni oameni din USL și ARD. Faptul că au stat pitiți toată campania, bazându-se pe trendul partidelor și nu au venit să dezbatem în fața oamenilor soluțiile pentru proble-mele lor, arată ceva neplăcut despre ei, ca oameni politici.- Veți câștiga?- Nu fac pronosticuri și am deja suficientă maturitate să aștept cu răbdare rezultatul votului. Am văzut, zilele astea, sondaje care confirmă că mi-am atins obiectivul electoral, dar sondajele tre-buie luate mereu cu rezerve. Important este ca, la aceste alegeri, să câștige constănțenii. Și spun asta cât se poate de sincer, pentru că, nu uitați, partidul meu este Constanța.- Ce guvern vom avea?- Exact acel guvern de care au nevoie românii. Dar ca să se întâmple asta, e nevoie ca românii să vină în număr mare la alegeri, să voteze cu oamenii în care au încredere și nu neapărat cu partidele care, din păcate,i-au dezamăgit mult în acești ultimi ani. Pe buletinul de vot sunt numele unor candidați și siglele partidelor sunt undeva în colț. Fiecare nume de acolo are un trecut. Ca să ai viitor în politică, trebuie să te recomande un trecut validat de alegători. Constănțenii se vor gândi bine la asta când vor vota, pentru că știu bine cine sunt și ce au făcut candidații. Până la urmă, se va face dreptate.- Dacă o să deveniți senator, ce o să faceți în primele trei luni de mandat?- Agenda viitoarei legislaturi va începe cu votarea bugetului de stat pe anul 2013. Voi face exact așa cum am spus: mă voi lupta pentru un buget care să asigure implementarea legii educației, care să aloce 6% din PIB pentru sănă-tate, care să asigure indexarea sustenabilă a pensiilor și resurse pentru creșterea salariilor, cel puțin în domeniile educației și sănătății. De asemenea, voi depune proiectul de lege privind centrele de solidaritate comunitară, unde ar urma să se mobilizeze resursele unei comunități mici, conturate în jurul parohiilor și școlilor din cartiere, pentru identificarea și rezolvarea problemelor specifice acelei mici comunități. Totodată, voi începe lucrul la noua Lege a Sănătății pentru a institui reforma acestui sistem în interesul pacienților. În același timp, la Constanța, voi începe lucrul pentru constituirea comisiei de anchetă cu privire la prețul agentului termic, exact așa cum am spus în campanie. Și prețul va scădea mai repede decât credeți. Voi continua, de asemenea, să mă întâlnesc cu cetățenii Constanței. De fapt, voi face tot ce am spus că fac. Și nu doar în primele trei luni, ci pe tot parcursul legislaturii.