„Important este ca Oltchim să repornească, locurile de muncă să fie păstrate şi salariile să fie plătite”

Asa iesi in evidenta Cap Mare ?!?

S-a trezit si prostul asta dupa ce a citit editoriale si stiri din ziare sa faca ö declaratie politica" ref Oltchim!?! Ce ar fi daca toti 400 si ceva de parlamentari ar vorbi despre DD si Oltchim?!? In loc sa faca ceva pentru prostii care l-au trimis in Parlament prin vot , Cap Mare se crede un fel de ziarist , ca si cum lumea nu ar avea acces la in formatii din presa / TV. Un BOU mai mare ca asta si ca Lupu , in PNL Constanta , care iau banii de la popor pe degeaba - nu cred ca mai sunt ! Sau poate ma insel , pentru ca se pregateste sa intre Jean Paul Belmondo (pardon Tucan) , Manea strungarul. Nu inteleg si nu a dat vreo explicatie cucoana aia Carp - de ce nu au fost si femei liberale propuse pentru a fi pe lista la parlamentare?!? E mai bun acest fost sudor la Petromidia ,LUPU sau strungarul MANEA ?!? Ca sa nu mai amintesc de golanul , hotul si parvenitul de Tucan... Ati ajuns consilier madam Carp , si acum va doare in cur ce se intampla cu femeile din PNL Cta ... Pacat ca lumea a avut incredere in aceasta cutra batrana Carp , cu care se sterge la cur Hasotti...