"Imnul lui Mazăre", PLĂTIT DIN BANI PUBLICI. Află CÂT COSTĂ "hit-ul" Loredanei cu primarul Constanţei!

"Imnul lui Mazăre", PLĂTIT DIN BANI PUBLICI. Află CÂT COSTĂ "hit-ul" Loredanei cu primarul Constanței!

Prima cheltuială care se va face din taxa de promovare a stațiunii Mamaia va fi cea pentru realizarea imnului stațiunii și a filmărilor pentru videoclip, valoarea acestora fiind de aproximativ 34.000 de euro. Hulit de unii, apreciat de alții, cert este că stațiunea Mamaia are propriul imn realizat, deocamdată, pe datorie."Deocamdată, nu s-a plătit nimic pentru imnul stațiunii Mamaia deoarece nu a sosit factura. Lucrăm pe încredere cu cei de la MediaPro, suntem parteneri serioși. Din câte știu, cheltuielile cu acest imn sunt de aproximativ 34.000 de euro", a declarat președintele Asociației Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală. El a mai precizat că, din banii care vor fi colectați din noua taxă se va promova stațiunea Mamaia deoarece reprezentanții Ministerului și Turismului nu îi ajută absolut deloc."Suntem acaparați de politic și nu suntem ajutați cu nimic. Ne-am săturat să tot fim frânați de deciziile politice. Ne duc în jos, în loc să ne ajute. Am avut probleme și de 1 Mai cu amenajarea scenei de la Cazinou din Mamaia. Inițial, am făcut o solicitare la minister pentru a ne ajuta cu bani, iar cererea a fost aprobată. La scurt timp, ministrul Grapini s-a răzgândit și nu a mai dat nimic. Nu suntem ajutați, ci, din contră, uneori încurcați. Nimeni nu ne întreabă cum ne descurcăm cu turismul, deși este singura ramură eco-nomică care mai funcționează în România, poate și Agricultura. Acesta este motivul pentru care am apelat la administrația locală să ne ajute să colectăm această taxă. Sunt singurii care ne mai ajută să facem cât de cât ceva cu turismul", a mai spus Nicolae Bucovală.Imnul stațiunii Mamaia, cântat de Loredana Groza, Radu Mazăre și rapper-ul Cabron, a fost lansat oficial pe 1 mai într-un club din Mamaia. "Tot ceea ce facem noi aici este rezultatul unui efort comun al nostru, al Loredanei, anul acesta, al patronatului - hotelieri, proprietari de cluburi, de restaurante, al asociației de promovare Litoral", a afirmat primarul Constanței, Radu Mazăre.Referitor la promovarea litoralului românesc, edilul a precizat că aceasta nu se poate face cu fonduri europene din cauza master-planului pentru turismul țării noastre care a fost făcut necorespunzător. "De un an de zile de când s-a schimbat guvernul nu am reușit să cheltuim un euro din banii europeni pentru promovarea litoralului. Și asta pentru că în master-planul de turism al României, care a fost adoptat acum doi ani de zile, litoralul a fost șters. S-a considerat că nu reprezintă o destinație turistică. Și sunt bani europeni, mai sunt vreo 50 de milioane de euro, dar care pe promovare nu se pot cheltui", a explicat primarul Constanței.În ceea ce privește încasarea noii taxe, ea trebuie achitată până la data de 1 iunie pentru spațiile de locuit și agenții economici, iar pentru cei care încep activitatea după această dată, termenul de plată, este de 30 de zile. Primarul Radu Mazăre a spus că, din primele calcule, banii colectați din această taxă ar trebui să fie de aproximativ 600.000 de euro. Astfel, proprietarii de hoteluri sau de pensiuni, patronii de cazinouri sau de magazine, dar și cei care au apartamente în stațiune vor plăti o taxă anuală cuprinsă între 100 și 4.000 de lei. Cel mai mult, adică 4.000 de lei pe an, vor plăti proprietarii de hoteluri și cazinouri. Cei care au cluburi, terase și restaurante ar urma să achite o taxă de 3.500 de lei pe an. Proprietarii de moteluri, vile, cabane, campinguri și pensiuni vor plăti 3.000 de lei pe an. Farmaciile, atelierele foto, sălile de jocuri și spălătoriile auto ar urma să plătească 2.000 lei anual. Totodată, chiar și cei care fac comerț ambulant ar urma să plătească o taxă anuală între 400 și 1.000 de lei, iar pentru proprietarii de case și apartamente taxa va fi de 100 de lei pe an.Conform proiectului, din această taxă, 20 % va reveni Primăriei Constanța, iar restul de 80 % se vor duce în contul deschis de Asociația Patronală Mamaia, care ar urma să finanțeze participarea la evenimente și târguri de profil din țară și din străinătate.