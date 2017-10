„Îmi vine să râd când aud că USL va lua 50% plus unu, în 2012“

3

Asa de 'seci' la minte sa fie romanii incat sa voteze PSD/USL?

Eu cred ca romanii sunt mai inteligenti decat par, si ca la alegerile viitoare o sa aiba mai mult discernamant la vot. Sa alegi din nou PDSR-istii care s-au mutat in fel de fel de partide pentru a nu-si pierde 'osul de ros' ar fi o sinucidere. Romanii nu trebuie sa uite ca datorita lor o duc rau acum, ca reformele nu s-au facut la timp si trebuia ca cineva sa le inceapa odata. Orice guvern ar fi inceput reformele economice ar fi fost hulit de marea masa de profitori. Nu este normal ca sa munceasca 1/3 din populatie si sa sustii intreg efectivul tarii! Romanii care s-au invatat cu minciuna, hotia si chiulul, se vor simti amenintati si o sa voteze in disperare de cauza. Ma tem ca iar o sa voteze in favoarea escrocilor si a interlopilor. In ultimii 20 de ani, romanii prea s-au tiganit si au acceptat umilinta, prea s-au multumit cu 'pomenile electorale' si au patimit restul anilor pana la urmatoarele alegeri. Pana cand sa se mai repete asta? Daca romanii vor vota...cu cap, PNL, PC si alte partide satelit vor disparea de pe piata iar PSD s-ar perpeli in opozitie mult timp. Merita aceasta soarta, ca sunt singurii responsabili de dezastrul existent in tara. Procurorii si judecatorii lor au contribuit din plin la golirea bugetului, prin hotarari aberante.