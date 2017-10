„Îmi doresc o echipă unită şi performantă”

„Îmi doresc o echipă unită și performantă”

Președintele PSD, Victor Ponta, a declarat că își dorește o echipă puternică, unită și performantă, alături de care să schimbe în bine viitorul României."Vreau în egală măsură să le spun celor care nu au câștigat această competiție că îi consider extrem de utili pentru conducerea partidului și că vreau să-mi fie alături în decizii importante", a afirmat președintele PSD, la finalul Congresului partidului, care a avut loc timp de două zile la Sala Palatului.El a adăugat că nu și-ar fi imaginat în urmă cu câțiva ani un congres în care social-democrați să fie atât de uniți. "Cunosc amărăciunea, am trăit-o în această sală, aici, în urmă cu opt ani, dar partidul are nevoie de absolut toată echipa. Îmi doresc o echipă unită și performantă", a subliniat președintele PSD.Ponta a adăugat că a uitat în discursul susținut la Congresul PSD, fiind "certat pentru asta de Mădălin Voicu", să precizeze că Guvernul va avea grijă de cultura din România."Trebuie să avem o guvernare care să aibă mult mai multă grijă de cultura acestei țări, de cultura cultură, dar și de cultura politică. Și cred că împreună putem să facem acest lucru. Vreau să mulțumesc tuturor pentru aceste două zile excepționale", a subliniat liderul social-democraților."De luni, din nou la treabă! Guvernăm România, suntem cel mai puternic, cel mai modern, dornic și dispus partid al României", a adăugat primul-ministru.