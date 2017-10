"Îmi doresc ca rezultatul votului să fie unul bun pentru Constanţa, pentru România"

Primarul Decebal Făgădău:

"Îmi doresc ca rezultatul votului să fie unul bun pentru Constanța, pentru România"

Primarul Municipiului Constanța, Decebal Făgădău, și-a exercitat, ieri, dreptul la vot, la ora 10.30, la secția de vot nr. 132 din cadrul Grădiniței nr. 51 situată pe strada Badea Cârțan.„Am venit plin de speranță, de încredere și cu gândul la un viitor mai bun. Am venit la vot pentru a da un plus de încredere, unei echipe, unui proiect și unor oameni care nu produc surprize neplăcute. Mi se pare important ca noi, constănțenii, să facem parte dintr-un proiect, un proiect care sa fie o continuare a demersului început în această vară. Mi se pare firesc ca noi, constănțenii să nu lipsim de pe o hartă. Cred că este timpul ca orașul Constanța și Bucureștiul să facă corp comun. Evident că îmi doresc, indiferent de opțiunea electorală, constănțenii să se prezinte în număr mare la vot. Totodată, îmi doresc ca rezultatul votului să fie unul bun, în primul rând pentru Constanța și, în al doilea rând, pentru România. Ca primar îmi doresc să se termine cât mai repede negocierile pentru că țara are nevoie de un proiect de buget și, până în momentul de față, am văzut un singur proiect de buget, țara are nevoie de stabilitate iar Constanța are nevoie de măsuri concrete”, a declarat primarul orașului Constanța, Decebal Făgădău.