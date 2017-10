Îmi asum să fac publice nişte date ca românii să înţeleagă că, dacă lucrează cu o bancă anume, ăia ne fură

Îmi asum să fac publice niște date ca românii să înțeleagă că, dacă lucrează cu o bancă anume, ăia ne fură

Primul-ministru Mihai Tudose a declarat că există posibilitatea de a face publice date despre anumite bănci care își externalizează profiturile astfel încât ”să înțeleagă românii că, dacă lucrează cu banca aia, ăia ne fură”.”Nimeni nu poate să înțeleagă că o instituție bancară funcționează 5-7-10 ani consecutiv în care e în pierdere. Pe clădirea scrie că e bancă, nu Crucea Roșie sau o instituție de caritate. Sediile arată binișor spre foarte bine, salariile sunt bune spre foarte bune. Domniile lor dovedesc o imaginație debordantă în a-și externaliza profiturile. Nu mai merge”, a spus Mihai Tudose.El a precizat că ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, a avut deja o discuție cu reprezentanți ai băncilor care activează în România privind profiturile realizate și că acestea au câteva săptămâni ”să-și regândească strategia”.În caz contrar, există posibilitatea adoptării unor măsuri specifice pentru domeniul bancar, inclusiv prezentarea publică a unor date despre anumite bănci.”Venim cu diverse lucruri pe reglementări fiscale, țintite pe domeniu. Mai mult, chit că este secretul bancar, eu îmi asum la un moment dat să fac publice niște date. Dau un exemplu-două de bănci. Știu că o să o pățesc, dar am să o fac ca să înțeleagă românii că, dacă lucrează cu banca aia, ăia ne fură și că, din 40 de bănci, avem 20 de bănci bune, 19 care-și revin și una care continuă să creadă că e mai deșteaptă decât noi, românii”, a spus Tudose.Șeful Guvernului a spus că băncile ”au profitat natural” până acum de reticențele statului român de a cerceta mai îndeaproape situațiile lor financiare, însă situația nu mai poate continua. ”O să găsim mecanisme să înțeleagă toată lumea că s-a terminat vacanța”, a conchis Mihai Tudose.Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a spus săptămâna trecută că 70% dintre băncile din România nu au plătit impozit pe profit în ultimii cinci ani.„Băncile, în proporție de 70%, nu plătesc impozit pe profit. Anul trecut, din 46 de unități bancare, 31 au declarat pierderi însumând 9,8 miliarde de lei. În ultimii cinci ani, doar 15 bănci au plătit impozit pe profit și am inclus aici și băncile care au plătit doar într-un singur an din cei cinci. Suma astfel colectată a fost de 1,7 miliarde de lei”, a precizat Ionuț Mișa.Comentând declarațiile lui Mișa, guvernatorul BNR Mugur Isărescu a spus, vineri, că băncile nu au plătit impozit pe profit pentru că nu au făcut profit.”Asta este o constatare pe care am făcut-o și noi și am spus-o în repetate rânduri. Faptul că nu au plătit impozit este o formulare pe care trebuie să o facem cu atenție, că la nivelul publicului larg se va înțelege altceva, că băncile nu au vrut. Dar nu au făcut profit, și atunci ele nu au plătit impozit. Băncile plătesc impozite serioase pe salarii, pe contribuțiile sociale etc”, a declarat guvernatorul BNR.Mai mult, el afirma că băncile care au făcut profit - și e vorba de cele mari - au plătit impozit serios pe profit.”De patru ani sau de cinci ani să nu faci profit? E posibil, da. Atenție! Avem 300.000 de firme în România care nu fac profit și au capital negativ. Băncile, chiar dacă nu au făcut profit, au plătit impozitele și au capital nu doar pozitiv, ci de peste 8%. Nu înseamnă neapărat evaziune”, a conchis Isărescu.sursa: realitatea.net