„Îmi asum, cu preţul demisiei, menţinerea stabilităţii macroeconomice a ţării”

1

asumarea raspunderii

au uitat ca in 2010 si-au asumat raspunderea ca prin reducerea cu 25% a salariilor bugetarilor vom iesi din criza? se pare ca nu au reusit nimik, salariile fiind in continuare reduse dupa aproape 1 an si jumatate, deci ar trebui sa isi dea DEMISIAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!