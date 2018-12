IMAGINEA ZILEI. Cine este mama care a pus atâtea cadouri pentru fiul ei de Sărbătorile de iarnă

Fotografiile unei mame au devenit virale, după ce mai mulți internauți au criticat-o pentru numărul exagerat de mare de cadouri lăsate sub brad, pentru cei trei copii ai săi.Emma Tapping, în vârstă de 38 de ani, din Insula Man, a publicat pe Instagram o fotografie cu un brad de Crăciun și sute de cadouri lângă brad, care păreau mai degrabă să „îngroapă” copacul, scrie nzherald.co.nz.Internauții au reacționat repede și au numit-o pe femeie „egoistă” și „lipsită de respect”.„Ațâția oameni nu au nimic. Ar trebui să le donezi”, a scris o persoană.„Eu, personal, cred ca este ridicol. Cine are nevoie de atâtea cadouri. E pur și simplu egoist”, a scris un internaut.„Eu am doar 11 cadouri sub brad, dar această poză mi se pare dezgustătoare”, a mai adăugat o altă persoană.Mama a fost nevoită să se apere, anul trecut, la televizor, după valul de critici.„Nu-mi răsfăț copiii. Dacă vor ceva, trebuie să muncească pentru ca să-și cumpere ce vor. Dacă își strică telefonul, de exemplu, nu le cumpăr unul nou”, spune femeia.Emma Tapping a publicat fotografii cu brazi „îngropați” în sute de cadouri în 2017 și 2016.