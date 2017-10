Primarul orașului Eforie, Robert Șerban:

"Iluminatul public stradal din Cartierul Proiect 12 este o prioritate"

Primarul orașului Eforie, Robert Șerban, susține că va transforma localitatea Eforie într-un oraș modern, chiar dacă, din cauza vechii administrații, s-au pierdut fonduri importante pentru comunitate.„Ar fi ușor și neserios să dau vina pe cei care au administrat orașul timp de 12 ani, gestionând defectuos banul public și manifestând dezinteres față de cetățean. S-au pierdut fonduri im-portante pentru comunitate, finanțări care ar fi putut contribui la moder-nizarea orașului. Din nefericire, avem o serie de lucrări începute și neter-minate, motiv întemeiat de nemulțumire pentru eforieni. Locuitorii cartierului Proiect 12 din Eforie Sud se află într-o situație deloc plăcută. Firesc ar fi fost ca aici să fie realizate prioritar utilitățile și apoi să fie repartizate loturile pentru locuințe. Fosta administrație a pus căruța înaintea cailor. Așa se face că, după aproape 12 ani, marile probleme sunt drumurile și iluminatul. Cunosc bine această problemă. La fel de bine știu că locuitorii care au făcut investiții mari în locuințe au ajuns la capătul răbdării. Promisiunile nu țin loc de drumuri și iluminat”, a spus edilul Robert Șerban.El a adăugat că iluminatul public stradal din Cartierul Proiect 12 este o prioritate și a îndemnat locuitorii să aibă încredere. Concret, după cum spune pri-marul, după parcurgea tuturor pro-cedurilor legale de achiziție, lucrarea va fi finalizată mult mai rapid, iar locuitorii vor avea posibilitatea să-și branșeze locuințele la rețeaua electrică, beneficiind și de un sistem de iluminat public stradal decent.„În iunie, la preluarea mandatului, am găsit în derulare un contract de prestări servicii privind realizarea sistemului de iluminat public stradal în Cartierul Proiect 12. Acest contract fusese încheiat în anul 2015 și avea termen de finalizare data de 31 decembrie 2016. Pentru că știam cât este de importantă finalizarea în termen a lucrării și pentru ca executantul să nu aibă niciun motiv să stagneze sau să invoce motive care să genereze întârzierea lucrărilor, imediat am dispus achitarea către prestator a facturilor restante, solicitând în mod expres respectarea termenelor contractuale. Ulterior, din motive necunoscute, prestatorul a refuzat să mai comunice cu primăria și nu a mai răspuns niciunei adrese prin care solicitam informații și explicații privind stadiul lucrărilor. Întrucât eram încă în termenul prevăzut de execuție, legal nu am putut lua nicio măsură corectivă. Mai mult decât atât, la data de 31 decembrie 2016, în loc să ne predea lucrarea finalizată, firma prestatoare și-a anunțat intrarea în insolvență. Imediat, Primăria Eforie a notificat societatea prestatoare, iar în luna ianuarie 2017, am dispus și a fost efectuată o expertiză pentru a determina stadiul real al lucrării. Săptămâna viitoare, ne va fi comunicat rezultatul acestei expertize și, în regim de urgență, vom recurge la declanșarea unei noi proceduri de achiziție conform prevederilor legale”, a explicat edilul din Eforie, Robert Șerban.