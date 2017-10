Iliescu şi Văcăroiu îi vor capul lui Geaonă

Iliescu și Văcăroiu îi vor capul lui Geaonă

Marţi, 27 Noiembrie 2007

Scorul obținut de PSD la alegerile euro-parlamentare, aproximativ 22%, a încins spiritele în partid, mulți considerând acest procent drept cel mai slab scor electoral din istoria partidului. Președintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, a declarat că se impune organizarea unui congres extraordinar pentru a analiza consecințele și vinovații ce au dus la obținerea celui mai slab scor electoral din istoria partidului. Iliescu susține că scorul obținut de PSD la euroalegeri este un eșec, în condițiile în care nici când au pierdut alegerile parlamentare, social-democrații nu au ajuns niciodată sub 30%. „Nici în 1996, când am pierdut alegerile, nici în 2004, când am trecut iar în opoziție, nu am avut acest procent. Trebuie să facem o analiză, este îngrijorător de ce am ajuns după trei ani de opoziție la acest scor”, a declarat fostul președinte. Ion Iliescu susține că partidul trebuie să găsească o strategie coerentă, o tactică pentru că PSD se apropie de un an electoral greu, dar a evitat să spună că, prin convocarea unui congres, ar trebui să se ajungă la schimbarea garniturii de lideri. „Nu știu, nu vorbesc acum de schimbarea conducerii, congresul, activiștii de rând să decidă, dar ceva trebuie făcut pentru că starea de nemulțumire crește în partid. Eu susțin că e nevoie de congres extraordinar, la fel și alții”, a adăugat senatorul. Tot nemulțumit s-a declarat și vicepreședintele Nicolae Văcăroiu, care a declarat că acesta este cel mai slab rezultat de la înființare, motiv pentru care nu exclude convocarea de către Consiliul Național a unui Congres extraordinar. Ca o părere personală, Văcăroiu a afirmat că scorul PSD nu-l satisface, deoarece aștepta un rezultat mai bun. Deputatul PSD Dan Mihalache susține că formațiunea a înregistrat, duminică, la euroalegeri un eșec istoric, provocat de incoerența mesajelor date în ultima vreme, iar drept consecință întreaga conducere a partidului ar trebui să demisioneze. „Nu poți să spui că azi ești cu PD, mâine cu PNL, iar în următoarea zi iar cu PD, fără ca oamenii să te trateze ca pe pe o curvă politică”, susține fostul eurodeputat. El a mai spus că cei care au adus partidul aici trebuie să-și asume răspunderea, iar tot BPN-ul ar trebui să demisioneze în bloc De partea cealaltă, președintele PSD, Mircea Geoană, a declarat că în partid e acum nevoie de liniște și că cei care vorbesc despre congres se referă probabil la cel care va fi organizat conform statului în 2010. „În acest moment, partidul are nevoie de liniște și, dacă ar fi fost alături de noi în această campanie, ar fi auzit că de la baza partidului toți ne cer liniște și unitate, toți ne cer să ne concentrăm, ca, la alegerile locale de anul viitor, să recuperăm cele cinci, șase puncte diferență față de cei care au câștigat conjunctural alegerile pentru Parlamentul European”, a spus Geoană, repoșându-i, voalat, lui Ion Iliescu faptul că nu s-a implicat în campania electorală și dorește să dezbine partidul.