Iliescu şi-a făcut blog

Iliescu și-a făcut blog

Ştire online publicată Miercuri, 14 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, are de câteva zile blog, unde promite că va discuta cu simpatizanții săi „simplu și fără limite”. Ion Iliescu și-a ales ca motto pentru blog un citat de Lessing: „Cea mai nobilă preocupare a omului este omul”. „Am intrat în comunitatea virtuală a blogului convins de realitatea unui mediu dinamic, ce dă posibilitatea fiecăruia de a-și expune ideile. Acest blog e construit pentru a comunica neformal, simplu, fără limite impuse, supuse doar regulilor bunului simț. (...)Am multe de spus! Am fost președintele României, actualmente sunt senator și… începând de astăzi 12 noiembrie 2007, am intrat în universul bloggerilor. Cu multă simpatie vă invit la dialog”, este prima postare a liderului PSD.