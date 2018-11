Ilan Laufer îl acuză pe Klaus Iohannis de ANTISEMITISM: "Sunt îngrijorat"

Ilan Laufer, omul propus de PSD la Ministerul Dezvoltării și refuzat de Klaus Iohannis, a lansat acuzații fără precedent la adresa președintelui României. El l-a acuzat de antisemitism, dar și de blocarea unor acțiuni ale guvernului.Ilan Laufer, omul propus de PSD la Ministerul Dezvoltării, a anunțat că va face o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, asta după ce președintele țării Klaus Iohannis a refuzat să-l numească ministru al dezvoltării."Sunt Ilan Laufer, din părinți români, născut la București, la maternitatea Polizu. Am studii superioare. Azi, în anul 2018, am fost respins de președintele României. Sunt îngrijorat de motivele care au stat în spatele acestei decizii, fără să motiveze această decizie, ceea ce e neconstitutțional. E un nou act de antisemitism, l-a demonstrat în ultimul an. A avut mai multe ieșiri împotriva evreilor și a făcut declarații antisemite, a refuzat trimiterea unui ambasador în Israel și a sabotat ședința de guvern comună ce ar fi trebuit să aibă loc.", a spus Ilan Laufer.Sursa: romania tv.net