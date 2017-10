Prefectul Claudiu Palaz:

„Îl voi demite pe Tusac cât ai clipi“

Prefectul Claudiu Palaz, a anunțat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă că așteaptă documentele necesare de la Parchet pentru a-l putea demite pe primarul Mangaliei, Claudiu Tusac. Palaz a menționat că a făcut o adresă la Parchet în privința edilului mangaliot, iar apoi va decide dacă îl va elibera din funcție.„Am făcut adresă la Parchet în privința lui Tusac. Aștept răspunsul Parchetului în vederea eliberării primarului din funcție. Vă dați seama că în momentul în care au venit documentele, îl demit cât ai clipi”, a spus Palaz.În plus, Palaz l-a atenționat și pe secretarul Primăriei Mangalia, Daniel Vlădescu, cu pri-vire la situațiile tensionate din cadru administra-ției locale în care acesta a fost implicat.„Se va organiza concurs pentru postul de secretar la Mangalia, vă spun eu”, a declarat prefectul, mai în glumă, mai în serios.Referitor la hotărârea prin care s-a decis modificarea prețului de distribuție la gigacalorie, Palaz a declarat că aceasta va fi supusă analizei și atacată în contencios dacă sunt identificate elemente de ilegalitate.„Nu știu dacă au avut cvorum pentru a vota acea hotărâre, din câte am înțeles a fost votată de 9 consilieri din 19. Voi vedea dacă secretarul de ședință a validat-o având cvorum, pentru că hotărârile ce țin de taxe, țin strict de buget. Încă nu am analizat în totalitate problema, dar dacă hotărârea este ilegală o voi ataca”, a declarat reprezentantul Guver-nului în teritoriu.