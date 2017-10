„Îl susţin pe Valentin Preda pentru a fi consilierul ministrului Fondurilor Europene”

„Îl susțin pe Valentin Preda pentru a fi consilierul ministrului Fondurilor Europene”

Liderul PSD Constanța, Radu Mazăre, a declarat, vineri, că îl susține pe Valentin Preda pentru a deveni, conform dorinței acestuia, consilierul ministrului Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.„Foarte bine, să ajungă. Da, îl susțin, eu susțin pe oricine, până la decizia finală a instanței. Și-a exprimat Preda dorința. Nu e o chestiune pe care s-o fi intermediat eu. El se cunoștea cu ministrul. E o chestiune de care am aflat, dar are susținerea mea, este adevărat. Dar nu este de la mine plecată, ci de la el”, a spus Mazăre, întrebat fiind despre faptul că Valentin Preda ar urma să fie numit consilier în Guvern.Constănțeanul Valentin Preda a fost până în primăvara acestui an secretar de stat la Ministerul Transporturilor. El a fost acuzat și este cercetat de procurorii DNA pentru complicitate cu privire la folosirea, în afara îndatoririlor de serviciu, de informații care nu sunt destinate publicității.