„Îi transmit lui Mazăre să-şi retragă dulăii care au început să agreseze cetăţenii“

Descindere fără mandat la Primăria Constănțenilor

„Îi transmit lui Mazăre să-și retragă dulăii care au început să agreseze cetățenii“

Candidatul la funcția de primar al municipiului Constanța, Christian Gigi Chiru, acuză mai mulți polițiști de la Secția 3 de abuz în serviciu, purtare abuzivă și violare de domiciliu după ce, aceștia au intrat în sediul Primăriei Constănțenilor și au început să-i ancheteze pe oamenii care veniseră să-și spună necazurile lui Christian Gigi Chiru.„Este clar că Mazăre a început să se teamă că va pierde alegerile pe 10 iunie și se agață de putere. Tocmai de aceea a început să acționeze fără scrupule iar bodyguarzii săi au început să agreseze voluntarii care lucrează în teren pentru campania mea electorală. Mai mult, oamenii legii care ar trebui să apere cetățenii orașului au început să facă abuzuri asupra acestora. Poliția Constanța a început o campanie agresivă asupra mea și a susținătorilor mei și tocmai de aceea am făcut plângeri penale. Îi anunț de pe acum că nu mă las intimidat și voi duce o luptă la baionetă cu toți cei care vor să mă intimideze”, a spus Christian Gigi Chiru.În cursul zilei de joi iar apoi, în cursul zilei de vineri, mai mulți polițiști de la Secția 3 au dat năvală în incinta Primăriei Constănțenilor din Constan-ța unde se aflau mai mulți cetățeni veniți să-și spună necazurile lui Gigi Chiru. Fără să țină cont că se află pe o proprietate privată, polițiștii au început să-i ia la întrebări pe cetățeni. Mai mult, unii dintre ei au fost suiți în dubă fără nicio explicație și duși la sediul poliției pe motiv că au venit să valideze anumite taloane în schim-bul cărora ar fi putut să primească medicamente. „Aceste taloane în schimbul cărora se pot lua medicamente au fost distribuite prin Poșta Română înainte de începerea campaniei electorale de fundația care îmi poartă numele. Este clar că dacă acești oameni vin să le valideze pentru a merge la farmacii să-și ia medicamente ei au nevoie de ajutor pentru a-și îngriji sănătatea. Știu că PSD Constanța a făcut plângere împotriva acordării acestor taloane. Nu pot să spun decât că, Mazăre cel care se declară apărătorul amărâților, prin acest fel le interzice dreptul la sănătate”, a mai spus Chiru.„Mazăre este de bătut pe 10 iunie și îl voi bate“Printre altele, el a mai precizat că, de la începutul lunii mai nu mai are niciun fel de funcție în cadrul Fundației Christian Gigi Chiru.În altă ordine de idei, candidatul la Primăria Constanța, Christian Gigi Chiru susține că Mazăre a coborât în sondaje sub 45% în timp ce el a ajuns la 30%. „Mazăre este de bătut pe 10 iunie și îl voi bate”, a spus Gigi Chiru. El a mai declarat că a primit o citație pentru a se prezenta la Poliția Municipiului Constanța. „PSD a făcut plângere împotriva mea că le-aș da celor care au nevoie medicamente și asta este mită electorală. Nu mă voi prezenta la Poliție decât după campanie pentru că acum trebuie să stau de vorbă cu cetățenii. Sau, dacă au ordin, îi aștept să mă aresteze! Mazăre se teme de competiție deoarece nu are curajul unei dispute electorale. Îl invit public să-și retragă dulăii care au început să mă agreseze pe mine și cetățenii orașului”, a mai declarat Chiru. Pe de altă parte, Gigi Chiru a spus că oamenii sunt invitați să ia prânzul gratuit cu primarul Radu Mazăre la diverse restaurante din oraș însă organele statului închid ochii deși aceste întâlniri ar putea fi interpretate ca mită electorală.