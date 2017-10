„Îi solicit public lui Klaus Iohannis să se dezică de Traian Băsescu”

Președintele Camerei Deputaților, social-democratul Valeriu Zgonea, îi solicită președintelui PNL, Klaus Iohannis, să se dezică de președintele Traian Băsescu și de regimul condus de către acesta."Îi solicit public lui Klaus Iohannis să se dezică de Traian Băsescu și de regimul său, un regim care a făcut mult rău României. Pentru binele României, toți candidații la prezidențiale ar trebui să facă un pact prin care să se angajeze în fața românilor că, după alegeri, nimeni nu îl va reactiva pe Băsescu, nimeni nu-l va numi premier", spune Zgonea, potrivit unui comunicat de presă.Totodată, social-democratul afirmă că liderul PNL are posibilitatea "să recunoască deschis" faptul că, din 2008 și până în prezent, a avut mai multe întâlniri cu șeful statului."Nu îl acuz de minciună pe Klaus Iohannis, deoarece are ocazia să revină asupra declarației făcute zilele acestea. Dl. Iohannis are ocazia să retracteze și să recunoască faptul că, din 2008 și până în prezent, s-a mai văzut cu diverse ocazii cu Traian Băsescu. Dacă nu o s-o facă, dacă nu restabilește adevărul, atunci candidatul Klaus Iohannis poate fi considerat un mincinos. Nu poți să nu-ți amintești un eveniment de o așa importantă, precum canonizarea lui Andrei Șaguna sau momentul în care ai fost decorat, în 2011, chiar de Traian Băsescu. Dl. Iohannis ascunde, de fapt, proiectul politic pe care îl are cu Traian Băsescu. Iar dl. Iohannis trebuie să știe că, în politica mare, din care vrea domnia sa să facă parte, minciuna are picioare scurte, așa că are ocazia să retracteze ce a spus", spune președintele Camerei Deputaților, citat de Agerpres.