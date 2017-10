„Îi rog pe primarii PDL să nu intre în jocul periculos al USL“

Președintele PDL, Vasile Blaga, a anunțat, vineri, că primarii PDL „nu vor fi părtași la încălcarea legii” și vor transmite Guvernului exact listele electorale actualizate până la 11 iulie 2012, arătând că memorandumul secret al Guvernului pe această temă nu are bază legală.Vasile Blaga a spus, la o conferință de presă, că memorandumul secret al Guvernului încearcă să schimbe realitatea electorală din România și demonstrează că USL acționează în disprețul legii, al Constituției și al oricărei norme democratice.„USL a declanșat operațiunea de epurare electorală și a trecut la rașchetarea listelor electorale. Pentru USL, ale-gătorii sunt o masă de manevră care poate fi mărită sau micșorată în funcție de interesele de moment ale trioului Ponta-Antonescu-Voiculescu. Vă anunț că primarii PDL nu vor fi părtași la încălcarea legii și a unei decizii a CC. Primarii PDL vor transmite exact listele solicitate de CC, adică acele liste actualizate până la data de 11 iulie 2012, potrivit legii”, a precizat Vasile Blaga.El a precizat că o să aibă o audioconferință cu primarii PDL în care o să-i roage să fie atenți la respectarea legii.Blaga a spus că atrage atenția tuturor primarilor că nu trebuie să intre în jocul periculos al USL și a arătat că memorandumul în baza căruia guvernul Ponta vrea să elimine categorii de cetățeni de pe listele electorale nu are forță de lege și în consecință operațiunea nu are bază legală.