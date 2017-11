"Îi rog pe hoţii care mi-au furat maşina să o aducă înapoi"

Deputatul Cătălin Rădulescu:

"Îi rog pe hoții care mi-au furat mașina să o aducă înapoi"

Deputatul Cătălin Rădulescu, de la PSD, a declarat, ieri, că cei care i-au furat mașina nu au luat și proiectele de modificare a Legilor Justiției și a făcut apel la aceștia să-i returneze autovehiculul, punctând că nu mai crede în coincidențe.„Era cât pe ce să îmi fure și semnăturile pe Legile Justiției, numai că am avut așa o inspirație mergând spre scara blocului și am zis să le iau, să mă mai uit un pic pe ele și nu le-au putut lua. Îi rog pe hoții profesioniști care mi-au luat mașina să îmi aducă mașina, că legile sunt la mine. Eu nu mai cred în coincidențe! Anul trecut am crezut că un nebun s-a dus exact la mașina mea, i-a plăcut și a tras opt gloanțe că deranjez eu uneori. De data asta, chestia asta nu o mai cred, pentru că s-a întâmplat exact când eu am venit cu aceste modificări ale Legilor Justiției, Codului penal și Codului de procedură penală”, a spus Rădulescu, la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.El a explicat că mașina, în valoare de 140.000 - 150.000 de euro, aparține fratelui său și are sisteme sofisticate, astfel că nu putea fi furată decât în condiții speciale.„Mașina fratelui meu este destul de sofisticată, e făcută pe comandă. Ieri, ofițerii de poliție au constituit echipe de lucru și mi-au spus că astfel de mașini sunt foarte greu de furat. Deci, au niște sisteme sofisticate, mașina asta nu putea porni decât cu telecomandă, telecomanda era la mine, deci nu aveau cum să o pornească, iar dacă spargi geamul și intri în mașină în cinci secunde se blochează automat toate ușile. Mașina nu se poate fura. Era o singură variantă ca să fie furată mașina asta, numai dacă erai monitorizat non stop și dacă veneau cu un soft special cu un calculator ca să poată să îți cloneze cheia. Acolo putea fi luată, fiind monitorizat o perioadă lungă de timp de cineva și venit cu o mașină după tine tot timpul și mașina aia, atenție, ca să poată să îmi deschidă mașina, ei trebuiau să fie în spatele meu sau lângă mine în momentul în care aveam telecomanda”, a menționat Rădulescu.Rădulescu este unul dintre cei mai vocali critici ai Justitiei și unul dintre autorii controversatului proiect de modificare a Codurilor Penale care lasă procurorii fără o serie de instrumente de anchetă, îngreunează obținerea denunțurilor și face mai dificilă arestarea și reținerea.