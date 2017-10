„Îi cumpărăm domnului Cernea un sacou ca să reprezinte cu cinste cetăţenii din Constanţa“

1

Zgonea si democratia

Pentru afirmatia nedemocratica " nu am sa-i dau niciodata cuvantul cat timp eu sunt presedintele camerei " Zgonea ar trebui aspru sanctionat . dar cui ii pasa ? Democratia nu face casa buna cu USL. Ca dl Cernea nu e mai breaz ca Zgonea asta e cu totul altceva.Daca este cazul , Cernea ne poate reprezenta cu cinste folosinf garderoba lui Mazare.Retinem gradul inalt de intelectualizare si cultura manifestat de Zgonea care foloseste ziceri cu iz antic (ne referim la chestia cu darurile).Zgonea are dreptate, politicianistii de talia lui Zgonea n-au nevoie de daruri,se multumesc cu mita si frauda.Cat priveste tinuta parlamentarilor,ar fi bine sa fie cum zice Zgonea,dar noi vedem ca luxul acestora este la inaltime in timp ce legile daca nu sunt jalnice sunt dezastruoase pentru tara.