Igor Dodon: România nu are bani bani pentru UNIRE

Ştire online publicată Miercuri, 01 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Igor Dodon susține că România nu are resurse financiare suficiente pentru a-și putea asuma o eventuală Unire.În cadrul unui interviu pentru agenția de presă rusă TASS, oferit marți, 31 octombrie, Igor Dodon a fost întrebat dacă ideea Unirii Republicii Moldova cu România este intens discutată la Chișinău.Șeful statului a menționat că subiectul respectiv este actualizat în contextul campaniei electorale, în realitate, potrivit lui, România nu are avea bani pentru Unire, notează adevărul.ro.Totodată, Dodon a precizat că nici cetățenii din Republica Moldova nu-și doresc acest lucru. „Conform sondajelor, contra Unirii pledează 80% dintre cetățenii noștri. În plus, avem problema Transnistriei și a Găgăuziei, care în cazul dat are drept de autodeterminare”, a subliniat șeful statului.Igor Dodon: România ar suferi de indigestie dacă va încerca să ”înghită” Republica Moldova.Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, mai declara la începutul lunii septembrie că o unire cu România nu poate fi admisă, reiterând ideea declării în afara legii a cetățenilor care susțin lichidarea statalității Republicii Moldova, relatează Agora.md.Președintele moldovean a afirmat că România va suferi de ”indigestie”, dacă va încerca să ”înghită” Republica Moldova. „Scenariul unei uniri înseamnă un scenariu de război civil în Republica Moldova, prea mulți nu-și doresc asta. Printre altele, România niciodată nu va putea înghiți Republica Moldova. Asta va duce la indigestie pentru ei, figurat vorbind. Va duce la lichidarea statului român, pentru că mai sunt alții care nu sunt prea bucuroși că fac parte din România. Nu trebuie să vă jucați cu focul în ceea ce privește unirea”, a afirmat Dodon.Dodon: Încercările de a legifera limba română, nelegitimeMarți, Curtea Constituțională de la Chișinău a dat aviz pozitiv pentru un proiect de lege inițiat de PLDM care prevede înlocuirea sintagmei "limba moldovenească" din Constituția Republicii Moldova cu "limba română".Președintele moldovean Igor Dodon consideră drept inadmisibile și nelegitime încercările de a legifera limba română ca limbă oficială a Republicii Moldova și propune organizarea unui referendum în acest sens, potrivit unui comunicat de presă al președinției de la Chișinău.Șeful statului a amintit că în Constituția țării, în datele recensământului populației, în sondajele de opinie și în arhivele medievale a fost și este indicată limba moldovenească drept limba istorică."Denumirea de limba moldovenească este încetățenită de secole pe teritoriul țării noastre, constituie un element fundamental al identității și al matricii culturale a moldovenilor. Majoritatea absolută a populației băștinașe a Republicii Moldova consideră că vorbește în limba moldovenească. Iar dacă cineva, de oriunde o fi ei, au dubii în această privință, putem organiza un referendum la care să întrebăm cetățenii ce denumire a limbii preferă: română sau moldovenească", a precizat Igor Dodon, conform realitatea.net.