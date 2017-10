Ieri, căţărat pe buldozere, azi în cârca lui Mazăre

Ieri, cățărat pe buldozere, azi în cârca lui Mazăre

Tovarășul Remus Cernea a scăpat de sub lama buldozerului. Cu pieptul dezgolit, cu pletele-i în vânt, apăra cu mâinile goale, cocoțat pe escavatoare și buldozere, parcul Tăbăcăriei de furia defrișărilor lui Mazăre, care vroia ca în loc de parc să facă mall. Și toate eforturile sale au fost în zadar. Buldozerul și-a văzut de treabă, la fel ca și dl Cernea, pe care drumurile vieții l-au făcut pierdut undeva departe, în capitală, însuflețindu-i totodată năzuințele politice. Și ca să vedeți cât de mică e lumea sau cât de perfidă e viața, cel ce-l hulea pe Mazăre a ajuns astăzi să meargă la braț cu el, sperând că din cârca primarului, dacă tot nu a salvat parcul, măcar să se facă deputat. Ce treabă are Cernea cu orașul Constanța, cu problemele și neajunsurile constănțenilor nu știm. Cert este că vrea să reprezinte Constanța în parlament sub girul celui pe care mai ieri îl acuza că omoară spațiile verzi din oraș.