Ieri, a fost reinaugurat proiectul „Mangalia Turism Balnear şi de Agrement“

Ieri, a fost reinaugurat proiectul „Mangalia Turism Balnear și de Agrement“

Deși acum un an, la începutul lunii iunie, fostul primar al Mangaliei, Zanfir Iorguș, și Consiliul Local lansau proiectul „Mangalia - Turism Balnear și de Agrement”, actualul edil a reinaugurat inițiativa, ieri, în prezența secretarului de stat Răzvan Murgeanu. „De când a preluat Răzvan Murgeanu ministerul, am fost și noi, practic, împinși de la spate să realizăm acest proiect, chiar dacă am mai uitat de el. Cineva este în spatele nostru, ne trage de urechi și nu putem lăsa proiectul la voia întâmplării”, a declarat, ieri, Mihai Claudiu Tusac, în timpul unei conferințe de presă. Lucrările au început chiar ieri, după ce a fost predat amplasamentul. „Banii există, dar proiectul a fost oprit la un moment dat din varii motive: schimbări de amplasament, neînțelegeri. A fost și logica Primăriei, și nu vreau să mă pierd în detalii”, a explicat Răzvan Murgeanu. Proiectul „Mangalia - Turism Balnear și de Agrement” a fost conceput de către fosta administrație pentru a contribui la îndeplinirea obiectivului general al programului PHARE 2004 - 2006, Coeziune Economică și Socială-Proiecte Mari de Infrastructură Regională, mai precis îmbunătățirea infrastructurii regionale în vederea sprijinirii creșterii economice. Obiectivul specific al proiectului, care ajunge la o valoare de aproximativ cinci milioane de euro, este reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii de turism prin amenajarea și ecologizarea zonei cordon Saturn - Venus - Balta Mangaliei în scopul creșterii atractivității zonelor vizate (turism clasic de litoral și turism balnear). Potrivit primarului, într-o primă etapă, se va reface infrastructura de la Olimp la Saturn, realizându-se patru benzi de circulație. Apoi, urmează să se amenajeze un parc de distracții, să se reabiliteze ilumi-natul public, rețelele de alimentare cu apă și energie electrică, să se refacă trotuarele și spațiile verzi. În plus, în proiect a fost inclus și un punct special ce vizează dezvoltarea unor bazine cu apă termalo-sulfuroasă în zona Venus - Saturn. Termenul de finalizare este de 18 luni de la demararea lucrărilor. „Sperăm ca într-un an și jumătate, proiectul să fie pus în funcțiune. Implicarea Consiliului Local și a Primăriei este fundamentală”, a mai spus secretarul de stat. Totodată, el a recunoscut că în dezvoltarea acestei zone ar trebui să se implice mult mai mult Guvernul. „Sunt chestiuni care țin de interesul național și trebuie privite ca strategie națională. O propunere interesantă ar fi ca Guvernul să transforme zona într-una de interes național turistic. Zonele acestea aduc bani țării, nu numai localului”, a mai punctat Răzvan Murgeanu.