ICCJ: Deputatul Ciprian Nica a colaborat cu Securitatea

trezirea

Au trecut 25 de ani de la Revolutie si PSD a ramas acelasi partid nereformat, controlat de comunisti si securisti. Romania trebuie sa se elibereze de sub dominatia fortelor antidemocratice si antinationale care au avut puterea inainte de 1989 si si-au conservat influenta pana in 2014. La alegerile europarlamentare si prezidentiale din acest an, trebuie sa votam PNL, singura alternativa credibila pentru oamenii liberi.