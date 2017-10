Iată ce vor putea admira constănţenii, în curând. Concursul pentru vopsirea primului vapor a fost câștigat

Iată ce vor putea admira constănțenii, în curând. Concursul pentru vopsirea primului vapor a fost câștigat

Ştire online publicată Miercuri, 22 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Concursul de creație „Culorile României în Constanța- Vapor 1” are un câștigător! Proiectul „Marea la răsărit, integrată urban” este creația aleasă de către juriu pentru transformarea într-un exponat de artă urbană a primului vapor simbol din Constanța. Concursul de creație care face parte din campania „Redescoperă Culorile României” este destinat promovării României și culorilor ei, prin susținerea Policolor.Concursul de creație Culorile României în Constanța are ca scop transformarea în exponate de artă urbană a celor cinci vapoare care marchează intrările în oraș. Câștigătorii concursului vor fi premiați cu suma de 1.000 de euro, iar lucrarea va purta semnătura lor.Primul vapor va fi transformat în următoarele săptămâni prin proiectul ce are ca și concept „Marea la răsărit, integrată urban”.„Am imaginat vaporul ca fiind mai mult decât o pânză care primește o inserție artistică exterioară: el este simbolul mării scos din contextul pentru care a fost creat și care păstrează esența apei imprimată pe „corp”. Astfel, vaporul devine un mediu de reflexie a mării prin filtrul geometriei proprii cadrului urban”, a spus Irina Mihaela Mocanu, tânărul artist căștigător al concursului, se arată pe site-ul Primăriei Cobnstanța.