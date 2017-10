Iată candidaţii PSD Constanţa pentru Consiliul Local. MARI SURPRIZE!

Iată candidații PSD Constanța pentru Consiliul Local. MARI SURPRIZE!

14-03-1973 - ECONOMIST- economist,- căsătorit,- 2 copii29-09-1980 - PROFESOR EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT- Singurul medaliat olimpic din istoria înotului românesc- Vicepreședintele Federației Române de Triatlon- Cetățean de Onoare al municipiului Constanța- Căsătorit, 2 copii27-02-1964 - PROFESOR- Profesor- Inspector școlar pentru educație timpurie- Membru în Asociația Națională a Formatorilor din Managementul Educațional din România- Căsătorită, 1 copil24-02-1980 - ECONOMIST- Licențiat în Științe Politice, Masterand în Administrație Europeană și Instituții Publice- Președintele Organizației Județene a TSD Constanța este expert în accesarea de fonduri structurale05-11-1969 INGINER- Activează de o viață în turism, are afaceri în domeniul turismului și a fost președinte al ANAT România- Căsătorit, are 2 copii28-01-1980 ARTIST LIRIC- Moderator, producător, redactor și editorialist, după 13 ani de jurnalism părăsește presa și intră în politică- Licențiată în Arte- Căsătorită, 1 copil18-09-1974 ECONOMIST- Economist, consilier local din 2008- Secretar executiv al organizației municipale PSD Constanța- Director Comercial la Chimpex S.A.- Căsătorit, 2 copii02-04-1969 INGINER- Absolvent al Institutului de Marină Civilă Constanța- Vicepreședinte al organizației municipale PSD Constanța, consilier local din 200425-09-1978 ECONOMIST- Economist, conduce o companie constănțeană- Căsătorit, 1 copil04-11-1973 CADRU DIDACTIC- Conferențiar universitar doctor la Facultatea de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității „Ovidius” Constanța, doctor în istorie- Membru PSD din 2008, consilier local din 201221-03-1982 INGINER- Administratorul Terminalului de Pasageri al Portului Constanța- Președintele Asociației Navale US Navy League - România Council- Căsătorit, 2 copii27-08-1948 ECONOMIST- Consilier local- Viceprimar al Constanței, de profesie economist.- Căsătorit, 2 copii05-07-1954 MAISTRU ELECTRICIAN- Președintele Sindicatului Liber al Navaliștilor din Șantierul Naval Constanța de 12 ani- Activează în politică din 2011- Căsătorit, 1 copilMarius 08-09-1967 INGINER- Inginer- De peste 20 de ani activează în construcții, în prezent este director de investiții la o companie constănțeană19-06-1981 INGINER DIPLOMAT- Inginer diplomat- Administrator al unei companii care activează în turism și construcții- Căsătorit, 1 copil26-12-1955 ECONOMIST- Membru PSD din 2000, consilier municipal din 2004- Vice-președintele Federației Sindicale ATU-Transloc România- Este căsătorit, are 3 copii și 3 nepoți02-05-1984 ECONOMIST- Economist- Căsătorit, 2 copii28.09.1978 MEDIC- Doctor în Științe Medicale- Consilier al Uniunii Armenilor, Filiala Constanța- Căsătorit, 2 copii12-10-1946 PROFESOR UNIVERSITAR- Profesor Universitar Doctor în istorie contemporană universală și membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România- Consilier local din 201206-11-1985 LICENȚIAT IN ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE- Consilier parlamentar, Licențiat în Științe Administrative- Master în Administrație și Guvernare- Este formator acreditat de Ministerul Educației Cercetării și Sportului23-06-1976 INGINER ECONOMIST- Inginer portuar, absolvent al Academiei Navale "Mircea Cel Bătrân"- Activează în domeniul operațiunilor portuare- Este militant pentru protecția mediului la ONG Oceanic Club24-04-1987 JURIST- Expert la Camera Deputaților, jurist- Președintele Asociației Youth Vision Constanța, a participat la numeroase acțiuni de voluntariat18-06-1964 PROFESOR- Profesor de istorie- Vicepreședintele organizației municipale de seniori a PSD Constanța- Este autorul volumului “ Dobrogea în Primul Război Mondial “ pe care îl va lansa în curând08-08-1974 PROFESOR- Profesor de limba și literatura română- Director al Școlii Gimnaziale Nr. 39 “Nicolae Tonitza”- Este căsătorită și are 1 copil23-11-1958 LICENȚIAT ÎN ȘTIINȚE JURIDICE- Este Vicepreședintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate Constanța- A absolvit Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”08-10-1981 ECONOMIST- Economist, este Manager in activitatea de turism- Are un Master în Drept maritim si portuar- Este căsătorită18-01-1982 CONSILIER JURIDIC- Licențiat în Drept- Are un Masterat în Dreptul Afacerilor în Societatea Informațională- Este Expert în accesarea de fonduri structurale și de coeziune europene24-01-1992 ECONOMIST- Economist, Masterand în Administrarea Afacerilor în Turism, Comerț și Servicii- Foarte activă în organizațiile studențești, a fost Președintele AIESEC Constanța.14-10-1978 ECONOMIST- Expert contabil, Masterand în Managementul Proiectelor de Afaceri- Căsătorită, 2 copii13-06-1975 JURIST- Jurist, Activează ca Director Zonal în domeniul Asigurărilor21-12-1979 ECONOMIST- Economist, Membru fondator al Asociației Constructorilor Tomis- Este Directorul general al SC DUO MANAGEMENT CONSTRUCT28-02-1967 ECONOMIST- Economist- Specialist în management resurse umane la CERONAV21-06-1992 SPECIALIST ÎN RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE- Specialist în Relații Internaționale- Are un Master în Politici Europene de Dezvoltare Regională19-10-1982 ECONOMIST- Economist , este specialist în tranzacții bancare(0.37 Mb)