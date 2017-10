Iarna, ţinută sub control de administraţia publică din Cernavodă

Iarna, ținută sub control de administrația publică din Cernavodă

Ninsorile abundente din ultimele zile au pus în alertă autoritățile publice locale din Cernavodă, care au constituit un comandament de iarnă, pentru situații de urgență, pregătit să intervină la orice oră pentru prevenirea evenimentelor specifice acestei perioade aflată sub alertă cod portocaliu de viscol. Peste zece utilaje de deszăpezire lucrează zi și noapte, pentru înlăturarea zăpezilor troienite de pe străzile din localitate.Cu toate acestea, reprezentanții administrației publice locale reco-mandă cetățenilor să evite, pe cât posibil, deplasările cu autoturismele, dar și staționarea acestora cât mai aproape de marginile drumurilor.„Până în prezent, vitregia iernii este ținută sub control, fără evenimente nefericite, urmând ca echipele de intervenție să acționeze în toate cartierele, cu utilaje și material antiderapant. Comandamentul are la dispoziție suficiente rezerve pentru distrugerea gheții: 60 de tone de clorură de calciu, 400 de tone de nisip și 30 de tone de sare.Primăria Cernavodă și Coman-damentul pentru situații de urgență vor sta în permanență la dispoziția cetățenilor, dar mai ales a persoanelor vârstnice, bolnave sau aflate în dificultate, pentru sprijin la deszăpezire în curți, procurarea medicamentelor sau a hranei”, a declarat edilul din Cernavodă, Gheorghe Hânsă.Cu toate acestea, administrația publică locală recomandă limitarea circulației între localități, deoarece în timpul nopții nu vor interveni utilajele autorităților județene. Pentru situații de urgență, locuitorii orașului pot să apeleze la numerele de telefon: 0241.236.256 - Dispecerat Poliția Locală, 0736.333.346 - agent de serviciu.