I se micşorează salariul preşedintelui ţării? Care este motivul

2

PROSTIA POPULARA

romanule, se vade ca ti-ai insusit proverbul cu "sa-i moara capra vecinului". mai exista un proverb, dar occidental care spune: "orice munca merita salariu". matale sti cat castiga directorul bancii romane sau directorul centralei de la Cernavoda? ZECI DE MII DE EURO PE LUNA!!!! si mai sunt sute de exemple.iar matale vrei ca presedintele tarii, bun sau mai putin bun,sa castige cat un ospatar????? esti prost ,invidios si incapabil. pe gratis nici mata nu a muncit când te-a procreat. se munceste pe gratis in corea de nord si se muncea pe vremea plumbuitului când munca voluntara era obligatorie.orice om muncitor si capabil isi doreste un salariu decent. dar asta nu inseamna sa-i tragi in jos pe cei ceva mai avuti ca tine. ce castigi tu ,boule,daca pe cel bogat il faci sarac? sti cum zice chinezul,"când grasul slabeste, slabul moare".TI SE PARE MULT 4000DE EURO PT UN PRESEDINTE DE STAT? PAI IN COMPARATIE CU SALARIUL TAU ESTE UN RAHAT VAZAND DIFERENTA DINTRE TINE SI UN PRESEDINTE. traiesti intro tara libera unde cu putina inteligenta si competenta poti castiga nelimitat, dar daca esti doar bou si nu sti sa faci nimic in afara de a te uita in curtea vecinului iti meriti soarta.