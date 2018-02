Şi Marean ar fi invidios… "Acolo e cu paradeala la cetăţeni!" Ce dracu trimiteţi în Parlament?

Și Marean ar fi invidios… "Acolo e cu paradeala la cetățeni!" Ce dracu trimiteți în Parlament?

Un scandal de proporții ține capul de afiș al zilei. Îi are ca protagoniști pe membrii familiei Cosma (foarte influentă în județul Prahova) și l-ați văzut dezbătut pe larg la televizor.O familie cu grave probleme penale, pentru care procurorii DNA au cerut ani grei de pușcărie. La prima instanță, Mircea Cosma, fost președinte al Consiliului Județean Prahova, a primit 8 ani de închisoare, iar fiul său, Vlad, fost deputat PSD, 5 ani de închisoare, într-un dosar de corupție.Nu aveam de gând să fac vreun comentariu pe această temă. Are cine să împartă dreptatea, există judecători, actul de justiție nu se face în fața camerelor de luat vederi. Toți penalii sunt zmei la televizor, dar devin mielușei plângăcioși când intră în boxa acuzaților.Dar nu m-am putut stăpâni să aștern aceste rânduri atunci când am parcurs declarația fiicei lui Mircea Cosma, Andreea, sexy-deputata PSD devenit celebră după selfi-urile făcute în Parlament, care a sărit să-și apere ca o leoaică familia. E de înțeles. Mai greu de înțeles sunt frazele de mai jos și recunosc că mi-am stâlcit mințile pentru a desluși o urmă de raționament.Redau mai jos declarația cu pricina, făcută de deputata Andreea Cosma, vizavi de legături cu procurorii DNA Ploiești:E ceva de noaptea minții! E cu paradeala, fraților. Repet: e firesc să încerce să-și apere familia, e firesc să-și găsească în acest context mai greu cuvintele potrivite, e în situația unui animal hăituit, încolțit. Dar să auzi din gura unui parlamentar asemenea înșiruire de cuvinte… Cred că de la Marean Vanghelie nu am mai întâlnit așa ceva!Cum s-o traduce „să am o relație cu un om care era inuman”? Dar „să te ard”? S-a vehiculat în spațiul public faptul că Andreea Cosma ar fi avut o relație (intimă) cu unul dintre procurorii DNA din dosar, lucru negat de deputata PSD. Judecătorii știu mai bine decât noi ce verdict au de dat.Însă din tot acest scandal, o concluzie trebuie trasă: oameni buni, grijă mare la viitoare alegeri. Grijă mare ce trimiteți în Parlament, parcă nu dă bine cu „paradeala” la cetățeni.Mă întreba recent un constănțean plecat de mulți ani din România, devenit între timp înalt funcționar al Parlamentului European: Dacă aleșii neamului sunt așa cum sunt, oare cum sunt ce-i ce le acordă votul de încredere? Asta-i tragedia neamului!