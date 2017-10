I-a lovit criza în… vacanţe

Soartă tristă de parlamentar

I-a lovit criza în… vacanțe

De la începutul crizei economice, tot mai mulți dintre români au fost obligați să renunțe la o parte dintre cheltuielile ce țin de normalitatea vieții de familie pentru a putea face față greutăților financiare. Dacă oamenii cu venituri mici și chiar cei cu venituri medii nu știu pe unde să mai scoată cămașa pentru a putea pune ceva pe masă, parlamentarii constănțeni sunt nevoiți să umble la bugetul de vacanță pentru a nu fi prea tare afectați de recesiune. Chiar dacă sunt conștienți că se află, totuși, într-o situație cu mult favorabilă peste cea a românului de rând, deputații și senatorii constănțeni se plâng că și în familiile lor se resimte criza într-o oarecare măsură. Deși mai toți pretind că fenomenul economic nu i-a afectat foarte tare, pentru că au fost întotdeauna oameni „cu chibzuință”, ei afirmă la unison că în această perioadă nu și-au mai permis concedii ca în alți ani. „Ne limităm la resursele pe care le avem“ Deputatul Constantin Chirilă descrie situația pe timp de criză din familia sa ca fiind una relativ normală. Recunoaște că și la ei s-a resimțit criza, dar fiind oameni care „au plecat relativ de jos”, nu există un nivel de trai luxos pe care să-l fi avut înainte și care să le lipsească acum. De asemenea, pedelistul afirmă că, atât el, cât și membrii familiei sale sunt învățați să se limiteze la resursele pe care le au. „Noi suntem obișnuiți să ne limităm la nivelul resurselor pe care le avem. Consider că dacă ești un om normal, realitatea îți guvernează deciziile și reușești să te adaptezi. Oricum, noi suntem oameni care au plecat relativ de jos. Suntem oameni care provin din învățământ”. Totuși, în ciuda acestor declarații, nici familia Chirilă nu a trecut neatinsă de criză. Deputatul spune că, anul acesta, a renunțat la ideea de a pleca într-o vacanță în perioada sărbătorilor de iarnă și a încercat să limiteze consumul. „Sigur că și noi am făcut schimbări. Dacă în alți ani am fi mers undeva în concediu de Revelion, anul acesta am stat acasă. Nici copiii nu au mai plecat nicăieri. Am încercat să reducem și consumul, facturile la utilități fiind din ce în ce mai mari.”, a declarat Chirilă. „Mi-am făcut un plan de economii ca orice om“ În aceeași situație se află și senatorul PSD, Nicolae Moga. El spune că în momentul în care trebuie să „tragă linie” și să calculeze facturile și cheltuielile pentru utilități este foarte uimit de cât de tare s-au schimbat lucrurile. „Eu am estimat și am anticipat situația asta. Nu pot să mă plâng, dar mă gândesc cât de greu trebuie să fie la nivelul populației sărace. Vă puteți da seama de asta după încasările de la Primăria Constanța și de la primăriile din județ. Au scă-zut cu 50% pentru că oamenii nu au cu ce să își plătească impozitele, nu că nu vor. Știți, doar oame-nii săraci își plătesc impozitele, ăia bogați le plătesc când vor ei”, afirmă social democratul. Moga spune că pentru a trece de criză, el și familia sa au renunțat la vacanțe. „Nu ne-am mai permis să mergem în concedii. În alți ani mai mergeam. Bine, acum nu pot să mă plâng că nu am ce mânca. Noi suntem și puțini, două persoane. Fiul meu este deja la casa lui, este angajat și trăiește pe salariul său, însă mă gândesc că pentru cei care nu au venituri mari este un dezastru.” Dragomir nu se îmbracă cu haine de firmă Membru în Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci în Parlamentului României, Gheorghe Dragomir mulțumește meseriei sale că l-a ajutat să își gestioneze banii într-un mod corect. El afirmă că întotdeauna a făcut economii și că mereu a fost o persoană calculată în privința achizițiilor. „Să știți că mereu am avut în casă becuri cu economizator, când am ales anumite produse electrocas-nice am verificat cât consumă, nu mă îmbrac de la firme cu renume. Asta pentru că meseria m-a învățat cum se cheltuiesc banii”, a declarat Dragomir. Deputatul PNL recunoaște însă că nu a renunțat la vacanțe, ci doar a învățat cum să călătorească mai ieftin. „Când plecăm în vacanță, prioritate au obiectivele turistice. Nu contează câte stele are hotelul în care stăm.”