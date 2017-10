Şi-a dat demisia din PNL şi se înscrie în partidul lui Tăriceanu

Și-a dat demisia din PNL și se înscrie în partidul lui Tăriceanu

Ştire online publicată Luni, 21 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Senatorul Dian Popescu a anunțat, azi, în plen, că va activa în cadrul grupului parlamentar al ALDE."Mi-am dat demisia din PNL și mă voi înscrie cu declarație în plenul Senatului astăzi în ALDE. Am fost o voce critică la derapajele PNL de la democrație, de la valorile liberalismului, am fost o voce critică la numirea celor doi copreședinți ai PNL la Gorj după ce eu m-am autosuspendat, respectând deciziile partidului, dar partidul se pare că are o altă direcție, nu o direcție a unor valori. De aceea, consider că ALDE este singurul partid care a rămas pe dreapta eșicherului politic, care respectă valorile liberale și care ține foarte mult la democrație", a precizat Dian Popescu, citat de Agerpres.