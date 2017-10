„Haşotti suferă de tembelism intelectual acut şi de o ireversibilă proastă creştere”

2

politicianistul liberal

Desi nici Plesu n-a fost mai breaz ca ministru de externe, are dreptate in tot ce afirma despre Hasotti. Acest pretins istoric si arheolog,cu practica la fel de lunga si serioasa in meserie ca si Crinolina Căcărău,este politicianistul tipic roman fara caracter,fara principii,fara demnitate si onoare. Cine vrea sa -i cunoasca adevarata față ,trebuie neaparat să citeasca marea opera cu care Hasotti va ramane in istoria politicianismului romanesc, intitulata LIBERAL IN OPOZITIE aparuta si lansata de Hasotti la Cazinoul din Constanta in 2004. Cartea reuneste in cele 273 de pagini declaratiile lui Hasotti in perioada 2000-2004. Obiectul tuturor declaratiilor este PSD si convinge prin dovezile prezentate. In final,cititorul se va intreba cum de este posibil ca cineva cu o asemenea atitudine,sa devina o sluga obedienta a PSD.si sa târască PNL in troaca pesedista.Citam cateva pasaje: " Pentru democratie si moralitate politica,PSD reperezinta tot ce poate fi mai perfid,malefic si ipocrit...Am acuzat si acuz PSD de tradarea intereselor nationale,de subminarea economiei nationale,de atentat la democratie.PSD este un partid fara Dumnezeu,fara credinta,fara rusine,fara lege". Dupa cum se vede astazi,Hasotti,si-a lepadat convingerile si a intrat in haznaua pesedista.Hasotti miroase a cadavru politic.