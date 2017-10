Haşotti spune că Opoziţia revine la lucrările din plenul Senatului

Hașotti spune că Opoziția revine la lucrările din plenul Senatului

Liderul senatorilor liberali, Puiu Hașotti, a declarat că Opoziția va reveni în plenul Senatului, din moment ce Puterea nu mai este majoritară în această Cameră a Parlamentului, scrie Agerpres.„E o decizie de principiu a USL ca în situația în care în una din camere Puterea nu mai are majoritatea, ceea ce este evident începând de astăzi, Opoziția să revină la lucrări", a declarat Hașotti, potrivit sursei citate."Cu domnul Radu F. Alexandru la PDL si mai este, la independenti, domnul Urban, pe care noi il socotim la PDL, pentru ca voteaza cu PDL-ul. Impreuna cu domnul senator Radu F.Alexandru, cu domnul senator Urban, puterea nu are majoritatea in Senat", a afirmat Hașotti.