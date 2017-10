Haşotti: "Sper ca preşedintele să retrimită în Parlament legea pensiilor aleşilor locali"

Hașotti: "Sper ca președintele să retrimită în Parlament legea pensiilor aleșilor locali"

Ştire online publicată Marţi, 22 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Oamenii politici trebuie să aibă pensie în funcție de cât au contribuit la sistem, a afirmat senatorul liberal Puiu Hașotti, marți, la RFI, el exprimându-și speranța că președintele Klaus Iohannis va retrimite proiectul legii aleșilor locali în Parlament, pentru reexaminare."Partidul Național Liberal a votat împotriva unor pensii speciale acordate oamenilor politici și când spun oameni politici spun parlamentari și oameni politici din teritoriu, oameni politici din administrația locală. Am ieșit din sala de vot pentru a nu exista niciun fel de dubiu, niciun fel de îndoială. (...) Un profesor universitar sau un ilustru chirurg poate avea o pensie de doar două mii de lei și un parlamentar care a luat cuvântul o dată, de două ori sau de zece ori în patru ani, neacoperind poate nici zece minute în plen, să aibă o pensie specială de 1.500 sau de două mii de lei, care se adaugă la pensia care îi revine în urma unor contribuții pe care le-a avut. Oamenii politici trebuie să aibă pensie în funcție de cât au contribuit", a subliniat Hașotti, citat d Agerpres.Întrebat dacă PNL va contesta la Curtea Constituțională legea pensiilor aleșilor locali, el a susținut că, în cazul în care șeful statului va decide să retrimită la reexaminare proiectul de act normativ, liberalii ar putea convinge și alți parlamentari să îl respingă."Nu pot să vă spun dacă o vom contesta sau nu. Cred că, în primul rând, domnul președinte Iohannis trebuie să vedem ce spune, are acolo consilieri, are experți de cel mai înalt rang, o să vedem dacă o va trimite înapoi, eu sper să o facă și, dacă o va face, poate îi vom convinge și pe ceilalți colegi să respingă această lege. Mă gândesc la un Guvern foarte puternic, foarte solid din punct de vedere politic, care trebuie să reanalizeze oportunitatea ca în România să fie pensii doar în baza a ceea ce a contribuit fiecare cetățean", a adăugat Hașotti, citat de Agerpres.