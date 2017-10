Hârşovenii primesc buget să-şi gospodărească singuri cartierele

Unic în România

Hârșovenii primesc buget să-și gospodărească singuri cartierele

Ştire online publicată Joi, 20 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Primăria Hârșova a inițiat un proiect unic în întreaga țară. Orașul a fost împărțit în șapte zone, care vor fi conduse de comitete cetățenești. Noutatea constă în faptul că primarul Ionel Chiriță va aloca fiecărei zone un buget de câte 100.000 lei pe an, oamenii urmând să se gospodărească și să investească banii în funcție de nevoile cartierului. „Poate că cetățenii din zona de nord vor trotuare noi pe lângă blocuri, vor trei becuri pe un stâlp de iluminat sau 100 de băncuțe în plus. Ei au la dispoziție un buget de un miliard de lei (n.r. – 100.000 RON) cu care vor face ce le dă lor prin cap. Vor veni la primărie cu solicitările lor, iar specialiștii noștri îi vor ajuta să facă proiectele, toată documentația tehnică. Practic, le dăm șansa oamenilor să se gospodărească singuri. Asta nu înseamnă că Primăria va renunța la proiectele și programele de investiții din aceste zone”, ne-a declarat primarul Ionel Chiriță. Adunarea cetățenească - parteneră a autorităților locale Proiectul, denumit „Adunarea cetățeanească – parteneră a autorităților locale”, prevede constituirea localnicilor în șapte asociații fără personalitate juridică, în funcție de zona în care locuiesc. În oraș au fost propuse 6 zone + Vadu Oii, adunările cetățenești urmând a fi constituite dacă la ele aderă minimum 50 de persoane. Adunările cetățenești își vor desemna un comitet din care vor face parte 17 persoane (minimum 3 pensionari, 3 tineri, cel puțin un reprezentant al romilor ortodocși și unul al romilor musulmani). Acesta va decide prin vot deschis care vor fi proiectele inițiate, cum vor fi cheltuiți banii și va strânge problemele și propunerile localnicilor. Adunările cetățenești vor identifica problemele zonelor, vor stabili prioritățile și proiectele. Proiectele care pot fi realizate pe zonele de locuit sunt: locuri de joacă și terenuri de sport, parcări, trotuare în jurul blocurilor, alei, bordurări străzi, iluminat stradal de promenadă și arhitectural, coșuri de gunoi, amenajări platforme de gunoi, crearea de spații verzi, etc. Primăria va începe extinderea canalizării Primarul Ionel Chiriță ține să precizeze că administrația locală își va continua proiectele de anvergură în oraș și nu se va limita doar la ințiativele adunărilor cetățenești. Astfel, în acest an se va demara cel mai important proiect din ultimii ani: extinderea canalizării și a rețelei de apă potabilă. Investiția va fi făcută din fonduri europene și bani de la Guvern. Programul, în valoare de 200 milioane de euro, se desfășoară în 10 județe din România, printre care și Constanța, eligibile fiind considerate doar orașele și municipiile cu o populție sub 50.000 de locuitori. Din cele 11 localități constănțene prinse în program, doar Hârșova a accesat, până în momentul de față, finanțarea, în valoare de 2,5 milioane de euro. „Hârșova este primul oraș din județ care a accesat acest program. Suntem foarte interesați să-l ducem la bun sfârșit deoarece canalizarea și rețeaua de apă sunt probleme foarte importante pentru oraș. În luna aprilie vor începe lucrările, iar dacă celelalte orașe din județ nu se grăbesc să ia banii, cel mai probabil fondurile vor fi redistribuite. Poate vom obține și mai mulți bani”, a declarat Chiriță. Sute de locuințe pentru tineri și cazurile sociale O altă mare problemă a orașului Hârșova o reprezintă criza locuințelor. La Primărie au fost înregistrate peste 300 de cereri pentru spații locative, majoritatea solicitanților fiind tineri sau persoane cu probleme sociale. Pentru rezolvarea situației, administrația locală a demarat un program privind construcția de locuințe, axat pe trei componente. În primul rând, prin mutarea unei linii de înaltă tensiune, primăria a dat în folosință tinerilor 80 de loturi de case. De asemenea, s-a început construirea a două blocuri cu locuințe sociale cu 48 de locuințe. În scurt timp, vor începe lucrările și la cel de-al treilea bloc și la alte 32 de case sociale cu curte. În apropiere va fi construit un complex sportiv, cu terenuri de fotabal, tenis și un bazin de înnot. A treia parte a proiectului este reprezentată de blocurile ANL. Un bloc cu 32 de locuințe se află în construcție, iar alte opt blocuri se află în procedurile tehnice. Investițiile în locuințe se fac, în mare parte, cu fonduri provenite de la bugetul de stat. Consiliul Local Hârșova nu a stabilit încă toate criteriile pentru alocarea locuințelor, însă primarul Ionel Chiriță spune că doar două sunt de căpătâi. „Țin foarte mult la criteriul de vechime. Cine vrea o locuință de la primărie trebuie să fie cetățean al Hârșovei de cel puțin cinci ani. De asemenea, persoana respectivă nu trebuie să fi deținut vreodată o locuință. Astea sunt doar condițiile de eligibilitate. Lucrăm în prezent la criteriile de departajare”, spune edilul. Chiriță menționează însă că doctorii de spital care vor să se mute și să profeseze în Hârșova vor primi imediat locuințe din partea primăriei.