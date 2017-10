Hârşova a dorit schimbarea şi a votat ALDE. Viorel Ionescu, noul primar

Hârșova a dorit schimbarea și a votat ALDE. Viorel Ionescu, noul primar

Partidul Alianța Liberalilor și Democraților din România (ALDE) a reușit să obțină o primărie în județul Constanța prin candidatul Viorel Ionescu, liderul filialei din Hârșova.În vârstă de 38 de ani, familist convins, Viorel Ionescu a fost consilier local în mandatul trecut. În urma alegerilor din 5 iunie, el este noul edil al orașului Hârșova, după ce l-a devansat cu 29 de voturi pe fostul primar, Tudor Nădrag, de la PSD.Întrebat care sunt cele mai importante proiecte ce vor fi puse în practică după validarea mandatului, Viorel Ionescu a spus că are multe planuri pentru modernizarea localității, așa cum le-a explicat și cetățenilor în campania electorală, dar și planuri ce fac referire la locuitori.„Avem mai multe proiecte în lucru, toate sunt prioritare, însă cred că, în primul rând, trebuie să începem cu siguranța cetățeanului, care a cam scăpat de sub control. De asemenea, avem în vedere, așa cum am promis, încurajarea actualilor întreprinzători și vom demara cât mai repede procedurile pentru atragerea investitorilor la Hârșova, în acest sens fiind vizată creșterea locurilor de muncă. Îmi doresc tare mult să existe schimbări pozitive în oraș, în sensul că trebuie să devenim un oraș care să producă, nu numai să aștepte să primească”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, primarul Viorel Ionescu.În ceea ce privește componența Consiliului Local Hârșova, acesta va fi format din șase consilieri ALDE, șase consilieri PSD, patru de la PNL și unul de la PMP. Cu alte cuvinte, formațiunea politică reprezentată de noul primar nu are și majoritate pentru ca proiectele sale să treacă cu ușurință. Chiar și așa, noul șef al administrației locale nu-și face probleme pe considerentul că are încredere și îi asigură pe cetățeni de transparență totală.„Nu mă gândesc la nicio alianță politică. Singura alianță este cea cu cetățenii. Hârșova și-a dorit o schimbare și a votat ALDE, iar pe mine ca primar. Consider că toți consilierii trebuie să lucreze în interesul celor ce au avut încredere în ei. Nu trebuie să-și pună orgoliile personale pe primul plan. Cetățenii trebuie să primeze. Îi asigur pe toți locuitorii de transparență totală și voi propune, din nou, ca toate șe-dințele consiliului local să fie înregistrate audio și video pentru ca oamenii să știe ce se întâmplă la fiecare întâlnire. Am propus acest lucru și atunci când eram simplu consilier local, dar proiectul nu a trecut, deoarece nu au dorit ceilalți colegi. Sper să reușesc acum”, a mai spus Viorel Ionescu.