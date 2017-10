Haosul urbanistic din Constanţa va continua şi în 2011

Haosul urbanistic din Constanța va continua și în 2011

Administrația publică locală constănțeană anunța, în urmă cu câteva luni, faptul că lucrează la un nou plan de urbanism general (PUG), actualul plan datând încă din anul 1999. La momentul respectiv, viceprimarul Constanței, Decebal Făgădău, preciza că un nou plan de urba-nism general se impune pentru că „au trecut, totuși, zece ani de când actualul PUG a fost aprobat, iar tendințele de dezvoltare sunt altele”. Făgădău explica, totodată, că actualul PUG rămâne în vigoare până la aprobarea celui nou. Întrebat când anume va intra proiectul noului plan de urbanism general în dezbaterea Consiliului Local Municipal Constanța, edilul mărturisea că nu are informații despre această etapă. Ieri, însă, viceprimarul Decebal Făgădău a declarat că nu există șanse ca până la finele lui 2010 noul PUG să fie aprobat de CLM. Și asta deoarece acest întreg proces depinde de obținerea tuturor avizelor de la instituțiile de specialitate. „Este vorba despre avize din partea a aproximativ douăzeci de instituții, printre care și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului”, a explicat viceprimarul, care a afirmat, însă, că nu se pune problema tergiversării acestor avize și că, deci, nu are nimic de reproșat vreuneia dintre instituțiile implicate. Noul plan de urbanism general al municipiului Constanța va suscita, fără doar și poate, interesul multor constănțeni, pentru că, în ultimii ani, orașul a cunoscut o dezvoltare haotică, interesele imobiliare având prioritate față de cele ale cetățenilor, aceștia din urmă fiind, în unele cazuri, prejudiciați. Iar un exemplu ar fi parcurile Constanței, pe care municipalitatea nu le prea are la suflet. Ar trebui urmărit, în acest sens, câte dintre actualele parcuri și spații verzi ale orașului se vor mai regăsi în proiectul noului PUG. Fiindcă nu este deloc exclus ca scenariul mall-ului din Parcul Tăbăcărie să se repete, în aceeași regie, dar cu alți actori. Reamintim că, la momentul respectiv, construcția centrului comercial într-unul dintre cele mai mari parcuri ale urbei a scandalizat societatea civilă, în opinia căreia mall-ul a fost sinonim cu masacrarea spațiului verde.