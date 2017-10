Haosul din Primăria Mangalia lasă oamenii în frig

În timp ce membrii consiliului local Mangalia nu știu cum să se mai saboteze și să se mai excludă unii pe alții, iar primarul eliberat din funcție veghează din umbră toate mișcările vicelui Filimon, locuitorii municipiului Mangalia stau în frig de trei zile fără să știe când vor avea căldură din nou.Consiliul Local Mangalia se va întruni marți în ședință fără niciun proiect privind furnizarea de energie termică pe ordinea de zi. Deși problema căldurii a ajuns la cote alarmante, iar oamenii stau cu hainele de stradă în casă, membrii CL par să fie mai preocupați de excluderea lui Foleanu decât de situația dramatică ce vizează energia termică. Menționăm că în data de 18 noiembrie Sc Callatis Therm SA a sistat furnizarea agentului termic pe tot teritoriul municipiului Mangalia. Decizia a fost comunicată și administrației locale printr-o adresă transmisă primăriei încă din luna octombrie.Motivul invocat de reprezentanții companiei de termoficare este acela că Primăria Mangalia are datorii față de societate. Potrivit lui Marius Zăgăneanu, unul dintre membrii consiliului de administrație al Callatis Therm, primăria are datorii de 4,4 milioane de lei la firma de termoficare. La aceasta se adaugă și datoria populației de 900.000 de lei."Suntem obligați să facturăm către primărie pe 2011 și tot anul 2010, la prețul aprobat în 2009 în condițiile în care prețul la combustibil a crescut considerabil. Până acum pierderile companiei se ridică la trei milioane de lei. Aceste pierderi și datorii sunt cauzate de neînțelegerile politice și probleme dintre consilieri în care nu ne dorim să ne implicăm. Vă dați seama că interesul companiei nu este acela de a sista căldura, noi ne dorim să vindem gigacaloria și să obținem profit, dar nu putem în condițiile în care nu ne sunt achitate datoriile. Toată lumea zice că Romintherm nu avea această problemă, dar ei aveau combustibilul în curte, noi trebuie să îl achiziționăm", a explicat Zăgăneanu.Potrivit acestuia, administrația locală a fost înștiințată încă din luna august în privința datoriilor, iar în cadrul ultimelor discuții propunerea companiei a fost aceea ca Primăria să garanteze o linie de credit de patru milioane de dolari, dacă nu-și poate plăti în alt mod creanțele. În tot acest timp, oamenii au transmis mesaje disperate din ceea ce ei numesc "Polul Nord, Mangalia"."Vrem căldura la un preț corect și rezonabil. Cum la alții se poate, de exemplu Năvodari unde gigacaloria este 150 lei și au căldură de două săptămâni. La Mangalia nu se poate pentru că aici se fură la greu, ne-am săturat de voi până în gât, jegurilor. Centralele termice marca MCT proprietatea comunității produc gheață și mai mult ca sigur vor da faliment, că omenește vorbind nu ai de unde să plătești sumele aberante stabilite de primar și consilieri", spune un "cetățean care stă în frig".Iarnă fără căldură?Totuși, problema nu pare să aibă soluție în viitorul apropiat în condițiile în care firma de termoficare insistă ca tariful de furnizare să fie 567 de lei cu TVA inclus, deși hotărârea existentă în acest sens a fost atacată de Prefect. În plus, ceilalți consilieri, care nu fac parte din "majoritatea lui Tusac" au solicitat în nenumărate rânduri reducerea prețului la gigacalorie, atât în ceea ce privește furnizarea, cât și facturarea către populație. Consilierul Lucian Vișa spune într-o postare pe blog-ul său personal că administrația locală ar putea rezolva problema dacă ar face "un efort". Potrivit acestuia, "primăria poate acorda în avans sumele de bani necesare achiziționării combustibilului. Condiția este ca să se stabilească de urgență o valoare clară a prețului de facturare a gigacaloriei la populație, mai mică decât prețul de producție".Vișa continuă prin a explica faptul că liberalii au depus deja un proiect care vizează reducerea prețului de facturare a gigacaloriei către populație, "dar nu s-a vrut dezbaterea lui în comisia de specialitate de către o parte din cei zece salvatori ai Mangaliei".Fără „proteste“Filiala Mangalia a Partidului Conservator a decis organizarea unui miting de protest prin care se dorea sensibilizarea primăriei în legătură cu lipsa căldurii din aparta-mentele locuitorilor municipiului. Totuși, cum era de așteptat, administrația locală nu a aprobat desfășurarea manifestației. Comisia de examinare a cererii PC-ului, formată din reprezentanți ai Jandarmeriei, Poliției, Poliției Locale, juristul primăriei și interimarul primar Filimon, a găsit mai multe motive pentru a nu autoriza mitingul. Primele justificări amintite în procesul verbal semnat de către toți membrii comisiei sunt acelea că desfășurarea protestului în fața primăriei ar îngreuna, atât traficul rutier, cât și lucrările ce sunt executate în fața sediului administrației locale. În plus, se specifică în document că, la ora la care se dorește organizarea mitingului, în primărie are loc ședința de consiliu local.