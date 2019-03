Haos pe strada Pandurului. Maşinile parcate pe carosabil, trotuarele pavate goale. „Cine plăteşte risipa?”

Haos pe strada Pandurului. Mașinile parcate pe carosabil, trotuarele pavate goale. „Cine plătește risipa?”

Pavele de milioane de lei au fost montate, în urmă cu doi ani, pe trotuarele străzii Pandurului. Autoritățile locale nu s-au uitat la bani când a fost vorba de reabilitarea arterei, iar, pentru trotuare, au ales pavele frumos colorate. „Bulevardul” Pandurului a devenit însă, de câteva săptămâni, o biată străduță îngustă, pe care de-abia se strecoară și autobuzele și autoturismele.







Ce mult s-au mai bucurat locuitorii zonei când au văzut cum le sunt aliniate frumos bordurile și cum pavelele gri și roșii se îmbină perfect chiar la intrarea în curte. Acum, însă, la doi ani distanță, s-au văzut nevoiți să își mute mașinile pe stradă, pentru că, dacă le lasă pe pavele, riscă să fie amendați. Așa se face că artera intens circulată s-a îngustat considerabil, iar traficul s-a sugrumat, pe toată porțiunea reabilitată. Oamenii sunt revoltați că au fost nevoiți să-și pună mașinile în stradă și spun că varianta pavelelor pe trotuare a fost cea mai proastă alegere a autorităților locale.







„Noi nu aveam nevoie de pavele aici. Era suficient să asfalteze trotuarul, căci, într-adevăr, era distrus, și eram mulțumiți. Stăm de 30 de ani aici. Nu am avut loc de parcare pentru mașină în curte și nu am nici acum. Așa că singura soluție pentru mine, dar și pentru alți mulți vecini, era să ținem mașina în fața porții. Acum trebuie să o duc vizavi. Să tai banda, care oricum nu este marcată, și să parchez pe contrasens. Când vine autobuzul, o mașină mai mare nu mai încape pe lângă el, așa că se blochează tot traficul. Nu știu cine a gândit sistematizarea aceasta, dar nu este deloc bună. Trotuarele sunt suficient de late să încapă și o mașină și să treacă și pietonii cu cărucioarele. Suntem totuși pe o stradă de cartier, nu pe un bulevard pietonal din centrul orașului!”, ni s-a plâns un constănțean care locuiește chiar în apropierea intersecției cu Șoseaua Mangaliei.







La fel de supărați sunt și vecinii săi care, deși recunosc că strada arată bine acum, consideră că este total nefuncțională.

„Am primit înștiințări de la Poliția Locală să luăm mașinile de pe trotuar, să le băgăm în curte. Dar unde în curte? Eu am deschidere 9 metri și pe o porțiune este racordul la gaze, pe care nu am unde să îl mut. Cum mă poți obliga acum, după atâția ani, să-mi pun mașina în curte? Nu am încotro și o pun în stradă. Dar în fața porții mele, v-am spus, de 9 metri, vin și vecinii de vizavi. Seara abia dacă au unde să își lase mașinile. Au ajuns să se certe între ei, căci trebuie și cei de pe partea opusă să aibă unde să-și lase mașina. Și unii vecini nu le dau voie să o parcheze în fața casei lor. Este absurd ce se petrece aici. Și este numai vina primăriei. Să-și ia pavelele și să le pună la ei. Pe noi mai mult ne încurcă!”, ne-a spus nea Mihai.







În alte cartiere și în centru, s-a pus covor asfaltic

În primăvara anului 2017, directorul Confort Urban, Florin Andrei Constantin, ne declara că soluția pavelelor a fost aleasă tocmai pentru a se păstra aspectul zonei.







„Acel trotuar a fost executat cu dale deoarece acolo au fost tot dale și s-a dorit păstrarea caracterului zonei. Oamenii reclamau că nu puteau să meargă pe trotuare, că se împiedică, cu bastoanele, că li se rup tocurile. Am optat pentru acest tip de dale de culori gri și cărămiziu pentru a se armoniza cu zona”, a precizat directorul Confort Urban.

Acesta ne-a mai spus, la momentul respectiv, că reabilitarea trotuarelor va continua și în celelalte cartiere ale municipiului. De atunci și până acum, au fost refăcute și trotuarele din zona City și cele de pe strada București, de exemplu, dar pentru niciunul nu a fost aleasă varianta dalelor. Peste tot s-a turnat covor asfaltic și s-au pus borduri noi.