Guvernul va emite o hotărâre privind data alegerilor în două săptămâni

Ministrul Administrației și Internelor, Gabriel Berca, a declarat că Guvernul ar urma să emită în maximum două săptămâni o hotărâre privind data alegerilor locale.„Exista un calendar, va trebui emisă în maxim două săptămâni, cred ca in doua saptamani va fi o hotarare de guvern sa stabilim data alegerilor, prevazuta de lege si de acolo incoace se face calendarul cu actiunile, fiecare prefect stie exact ce are de facut”, a afirmat Gabriel Berca.„As vrea sa fac si aici o precizare, ca se face multa confuzie. Nu prefectul este organizatorul alegerilor sau Prefectura sau Ministerul Administratiei si Internelor, ci Autoritatea Electorala Permanenta. Ministerul, prin prefecturi, asigura suportul logistic si sumele necesare prin Guvern, dar nu ministerul organizeaza alegerile, ca am vazut foarte multi colegi din politica ce spun acest lucru si este fals. Deci, noi avem obligatia sa le organizam cu logistica necesara. Asta spune legea”, a mai explicat seful MAI.